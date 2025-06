Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 30 phút ngày 27/5, Công an phường Mũi Né nhận tin báo của bà Ngô Thị Loan (35 tuổi) về việc con mình là bé gái 3 tuổi, NTMN có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Đỗ Đức Bình (25 tuổi) ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Xác minh tình trạng thương tích ban đầu của cháu N do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận ghi nhận như: Bên phần mắt trái lên đến đỉnh đầu bên trái có vết trầy xước và bầm, sưng. Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận tăng đậm độ hình liềm ở thùy thái dương phải, chẩm phải, thùy trán trái và dọc theo liềm não. Bé N sau đó đã được chuyển vào TP.HCM.

Công an phường Mũi Né xác minh được biết ba mẹ của bé N đã ly hôn; hiện mẹ của bé sống với người tình là Đỗ Đức Bình.

Quá trình làm việc, Đỗ Đức Bình khai nhận khoảng 6 giờ sáng ngày 27-5, khi đang nằm ngủ trong phòng thì vợ hờ là Ngô Thị Loan gọi dậy để chở con trai đầu (anh của bé N) đi học nhưng Bình từ chối nên bà Loan lấy xe chở con trai đi.

Lúc này bé N thức giấc không thấy mẹ đâu nên khóc đòi mẹ. Bình khai do cháu N khóc rất nhiều khiến Bình bực tức nên dùng tay đấm liên tiếp hai cái vào vùng mặt và thái dương bên trái bé N.

Do lực đánh quá mạnh bé N bị đập đầu vào vách tường và bé cố gắng bò về cuối tấm nệm thì Bình tiếp tục dùng tay đánh vào vùng mặt khiến đầu bé đập vào thành giường. Tàn ác hơn, hắn tiếp tục đứng dậy nâng cơ thể bé N lên cao gần đến trần nhà rồi ném mạnh xuống nệm.

Bình khai lúc thấy mắt bé N hơi hé mở, hơi thở không đều nên ôm bé N. Sau đó người mẹ về nhà về kêu con dậy đi học nhưng bé N nằm im. Lúc đó Bình còn cho rằng do bé N mê ngủ nên không dậy đi học.

Người dân bàng hoàng khi nghe tin bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Do thấy con đã hôn mê, nên Bình chở người tình ôm bé N đến Phòng Khám đa khoa Mũi Né cấp cứu. Sau đó bà Loan cùng chồng cũ đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và chuyển vào TP.HCM.

Được biết, sau khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, do chấn thương sọ não quá nặng, đến trưa 28-5, bé gái 3 tuổi đã không qua khỏi và gia đình đưa thi thể về nhà. Cha ruột bé là anh NVT đã lo hậu sự cho con gái, theo người nhà do quá đau thương, anh T suốt ngày ở mộ con gái tại Thiện Nghiệp, Phan Thiết.

Sau thời gian tạm giữ, đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giam Đỗ Đức Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó trên đại bàn tỉnh An Giang cũng xảy ra tình trạng bạo hành con vợ hờ gây phẫn nộ. Cụ thể theo thông tin VNExpress, sáng 28/3, Lê Văn Trường bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt về hành vi Giết người.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, người phụ nữ 31 tuổi (quê An Giang, mẹ bé trai) sống như vợ chồng với người đàn ông 40 tuổi quê Cà Mau, có hai con 3 tuổi và 5 tuổi. Giữa năm ngoái, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên người đàn ông bỏ đến Bình Dương làm thuê.

Thời gian này, người phụ nữ cùng 2 con sống chung với Trường tại phòng trọ ở Bình Dương. Trường sau đó đưa 2 cháu bé về sống cùng gia đình tại An Giang. Do bé trai không nghe lời nên thường bị Trường đánh.

Đối tượng Lê Văn Trường, bạo hành con riêng của vợ hờ ở An Giang. Ảnh: VNExpress.

Chiều 23/3, Trường đi làm về thì cậu bé đòi chở đi tìm mẹ. Anh ta bực tức đánh nhiều cái vào bụng cháu. Mẹ của Trường phát hiện can ngăn. Mấy hôm sau, bé trai bị sốt nhưng không được đưa đi bệnh viện.

Đến sáng 26/3, cậu bé có biểu hiện mệt mỏi nhưng Trường vẫn tiếp tục chở đến nhà trẻ gửi. Trên đường đi bé trai ngất, nên Trường chở đến bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, cấp cứu được khoảng 20 phút thì tử vong. Gia đình Trường sau đó đưa thi thể bé về nhà, đến chiều thì mai táng.