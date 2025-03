Theo VTC News đưa tin, sáng 31/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Ảnh: VTC News.

Trước đó, tối 29/3, Hồ Trần Minh Có cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1998, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) - chung sống với nhau như vợ chồng - đưa cháu N.T.H.L (SN 2017, con riêng của Nhung) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang (khu vực Châu Đốc) trong tình trạng hôn mê.