Bình Dương:Pháo nổ thủng trần nhà, bé trai 13 tuổi bị bỏng nặng

Vụ nổ xảy ra vào sáng 11/1 tại căn nhà trên đường Tân An, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 11/1 tại căn nhà trên đường Tân An, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, gia đình đang ở trong nhà bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng của con trai tên T.K.T. (13 tuổi). Một số người chạy vào phòng, họ nhìn thấy T. bị bỏng nặng, nhiều đồ đạc trong phòng bị cháy, trần nhà bị thủng, các tấm la phông rơi xuống đất. T. nhanh chóng được đưa vào phòng khám gần nhà sơ cứu rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) với nhiều vết bỏng trên mặt, tay, chân. Người thân của T. cho biết, họ đã kiểm tra trong phòng và phát hiện còn xót lại vài mảnh xác pháo. Người thân cũng lục tìm trong ba lô của T. nhưng không phát hiện thêm viên pháo nào. T. đang học lớp 7 một trường THCS tại TP Dĩ An. Trần la phông phòng ngủ bị thủng nhiều chỗ do áp lực của vụ nổ - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 1/1, bệnh nhi B.G.H (10 tuổi, ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cũng nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp, bàn tay trái mất xương ngón tay, mặt bị xây xát nhiều nơi, vùng da quanh mắt trái bị bỏng, tụ máu và sưng. Các bác sĩ của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng đã mổ cấp cứu cắt lọc, khâu mỏm cụt, khâu vết thương. Hiện bệnh nhi vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị. Theo bác sĩ Thành, đối với bệnh nhi B.G.H, do vết thương nặng nên bàn tay của bé có thể sẽ để lại di chứng làm giảm hoặc mất chức năng của bàn tay. "Các trường hợp nhập viện do pháo nổ trong thời gian vừa qua đều trong tình trạng có nhiều vết thương phức tạp. Trước đó, có một bệnh nhi ở Ninh Hòa dù đã được xuất viện nhưng khả năng để lại di chứng rất cao ở vùng mắt và tai do vụ nổ pháo gây thủng màng nhĩ", bác sĩ Thành cho hay. Những ca bệnh nghiêm trọng liên quan đến nổ pháo tự chế, nạn nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, học sinh, nhận thức còn hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật và những nguy hiểm tiềm ẩn từ hành vi chế tạo pháo. Theo như khai nhận của các em thì vật liệu nổ được các em tự mua trên mạng hoặc mua từ bạn bè, sau đó xem các video hướng dẫn chế tạo pháo trên internet để làm theo rồi gây ra các vụ nổ.