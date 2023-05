Ngửi thấy mùi hôi, đi kiểm tra phát hiện một người đàn tử vong lâu ngày trong nhà vệ sinh phòng trọ. Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Dẫn nguồn tin từ báo Công an TP.HCM, tối ngày 25/5/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương phát hiện ra một vụ tử vong không rõ nguyên nhân. Công an TP.Dĩ An xác nhận việc một người đàn ông chết lâu ngày trong nhà vệ sinh của phòng trọ chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là ông Đ.T.H. (63 tuổi, quê Lâm Đồng), sống một mình.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo lời người dân kể lại, vào khoảng 15 giờ ngày 25/5/2023, sau khi ngửi thấy có mùi hôi lạ, khó chịu, người dân sống tại dãy nhà trọ trong con hẻm trên đường Lê Văn Tách, phường An Bình, TP Dĩ An đã bắt đầu đi tìm. Khi tới trước phòng trọ của ông Đ.T.H. thì cửa khoá trong. Mọi người gọi to nhiều lần nhưng không thấy ông phản hồi.

Một người dân trèo lên nhìn qua lỗ thông gió thì thấy lòi ra bàn chân từ nhà vệ sinh. Người dân phá cửa vào thì phát hiện ông H. đã qua đời từ lâu trong nhà vệ sinh. Nạn nhân trên người mặc chiếc quần đùi, tay cầm cái ca nhựa, thi thể đã bốc mùi và đang bắt đầu phân huỷ.

Sau khi nhận được trình báo, Công an có mặt lấy lời khai nhân chứng và mang xác nạn nhân để khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đồng vụ việc, trên địa bạn phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 7/11/2017 người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ đang phân hủy ở dưới giếng nước.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Người Lao Động

Qua lời kể của nhân chứng, trưa cùng ngày, một người dân ở tổ dân phố 2 (phường Thiện An) chuẩn bị bơm nước giếng lên bồn để sử dụng thì ngửi thấy mùi hôi. Người này mới kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể dưới giếng nên trình báo cơ quan chức năng.

