Người đàn ông cầm dao đuổi chém một phụ nữ trong con hẻm, chạy được một đoạn ngắn thì nạn nhân gục ngã và tử vong… Nguyên nhân vụ sát hại vợ hờ được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 12-10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một điều tra vụ án mạng xảy ra vào tối 11-10 khiến một phụ nữ tử vong. Hiện tại, người đàn ông gây án đã bỏ trốn, lực lượng công an đang truy tìm người này để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 11-10 tại một con hẻm nằm trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một. Vào thời điểm trên, mọi người thấy một người đàn ông cầm dao đuổi chém một phụ nữ trong con hẻm. Chạy được một đoạn ngắn thì nạn nhân gục ngã và tử vong...

Hiện trường vụ án mạng tại một con hẻm nằm trên đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Một số người dân cho biết sau khi gây án, người đàn ông định tự tử nhưng bất thành. Sau đó, người này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong đêm 11-10, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, cả người đàn ông và nạn nhân đều có gia đình nhưng đã ly hôn. Sau đó, hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm nên về sống chung với nhau. Nguyên nhân vụ sát hại vợ hờ được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng xảy ra vụ đâm chết 'vợ hờ'. Cụ thể theo thông tin trên báo Thanh Niên, khoảng 15 giờ ngày 15.9, giữa Hào và chị N.N.M.H (19 tuổi, ngụ P.Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh) xảy ra mâu thuẫn. Hào dùng dao đâm chị H. tử vong ngay trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn thuộc P.3, TP.Cao Lãnh.

Chị H. và Hào sống chung với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ gần hiện trường. Cả 2 đã có con chung với nhau. Sau khi gây án, nghi phạm Hào chạy xe máy chở con bỏ trốn.

Nghi phạm giết vợ ở Bắc Kạn tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng nhưng bị bắt khi về nhà tắm, ăn cơm Chồng của nạn nhân T.M.L là Hoàng Sùn T đã bị lực lượng chức năng bắt được sau một ngày một đêm lẩn trốn trên rừng vì quá đói nên đã mò về nhà tắm và ăn cơm.

