Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17/9, Công an xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm nhận được tin báo về việc Hoàng Sùn Ta có hành vi đánh vợ là bà T.M.L (sinh năm 1972) khiến bà L tử vong. Sau đó, Hoàng Sùn Ta đến nhà mẹ đẻ, trú cùng thôn và báo rằng đã xô xát và đánh vợ tử vong rồi bỏ trốn lên rừng.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng Hoàng Sùn Ta (SN 1977, trú tại thôn Khuổi Luông, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm) sau 24 giờ lẩn trốn trên rừng để điều tra về hành vi giết người.

"Sáng 18/9, trong quá trình tổ chức tìm kiếm nghi phạm, có người đã phát hiện nghi phạm trong rừng cách đó khoảng 1km, tuy nhiên do nghi phạm thông thạo đường rừng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Hoàng Sùn Ta (SN 1977) bị bắt khi quay về về nhà tắm và ăn cơm. Ảnh: Báo Dân Việt.

Đến khoảng 20 giờ, một nhóm tổ chức phục kích tại nhà nghi phạm đã nghe tiếng nghi phạm gọi mẹ và anh trai. Khoảng hơn 20 phút sau thì nghi phạm vào nhà ăn cơm và tắm rửa. Tại đây nghi phạm đã bị lực lượng phục kích bắt giữ", ông Quyết cho hay.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận do gần đây, giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, đỉnh điểm nhất là thời điểm Hoàng Sùn Ta trở về nhà sau khi kết thúc điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm do bị ngã gãy xương sườn.

Đối tượng Hoàng Sùn Ta (SN 1977) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Nhưng bà T.M.L lại cho rằng chồng mình "giả vờ" bị đau nên 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi vã. Vì bực tức, Hoàng Sùn Ta đã tát vào mồm vợ, lúc này, người vợ tiếp tục buông lời thô tục dẫn đến đối tượng dùng chiếc búa đinh sẵn ở gầm tủ đánh 2 phát vào đầu vợ, rồi bỏ lên nhà mẹ đẻ và trốn lên rừng.