Theo thông tin từ báo Tri thức và cuộc sống, vào ngày 1/9 Công an phường Ia Kring tiếp nhận nguồn tin của trực ban Công an TP Pleiku về việc xác minh tin báo của bà Dương Thị Tùng (trú tại, tổ dân phố 8, phường Yên Thế, TP Pleiku) về việc con bà là H.D.T.K(SN 2019) bị bạo hành tại số nhà 57 Trần Nhật Duật. Hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Người nhà của bé K (5 tuổi) tố cáo bé bị bạo hành khi đi gửi tại số nhà 57 Trần Nhật Duật, TP Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: Báo Công luận

Theo thông tin từ báo Công luận, tiếp nhận tin báo, UBND phường Ia Kring đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an TP Pleiku, VKS TP Pleiku, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Gia Lai thực hiện các biện pháp xác minh, củng cố hồ sơ và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố thụ lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND phường Ia Kring, thời gian qua phường thường xuyên thành lập đoàn đi kiểm tra địa điểm của bà Phạm Thị Hồng (trú tại số 57 Trần Nhật Duật, tổ dân phố 7, phường Ia Kring). Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/6, cơ sở có 35 người khuyết tật có hộ khẩu ở TP Pleiku và các huyện.

Trong các biên bản làm việc về việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghiêm công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn phường, UBND phường đã hướng dẫn cho bà Phạm Thị Hồng làm hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở theo Nghị định số 103/2017/CP-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay bà Hồng vẫn chưa cung cấp được hồ sơ để đăng ký thành lập cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định.