Bé 5 tuổi Hà Nội kể "Cô bé Lọ Lem" bằng tiếng Anh cực chuẩn nóng nhất mạng xã hội

Đời sống 10/03/2016 14:41

Tuy mới 5 tuổi, nhưng khả năng nói tiếng Anh của cô bé khiến người lớn trầm trồ khâm phục.

Trưa ngày 10/3, mạng xã hội chia sẻ đoạn video mang tên Cô bé Lọ Lem phiên bản tiếng Anh thu hút sự chú ý. Trong clip, nhân vật chính là một cô bé 5 tuổi, thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình khi kể lưu loát câu chuyện nổi tiếng một cách rành mạch.

Admin của một diễn đàn viết: "Bạn đã nghe câu chuyện Cô bé Lọ Lem bao giờ chưa? Nhất là lại bằng tiếng Anh do một cô bé người Việt, sống tại Hà Nội, cả ba má đều là người Việt kể? Sau đây, bé Miu sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện nàng Bạch Tuyết và mụ phù thủy, cùng nghe và xem trình độ tiếng Anh của cô bé 5 tuổi này ra sao nhé".

Clip nhanh chóng trở thành tâm điểm với hơn 25.000 lượt xem sau 1 giờ chia sẻ. Trong số hàng nghìn bình luận, các ý kiến đều dành nhiều lời khen ngợi đến cô bé "tuy nhỏ nhưng tài cao" này. Bên cạnh đó, nhiều thành viên còn tỏ ra nghi ngờ bé gái là Việt kiều nên mới sành sỏi ngoại ngữ như vậy.

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Các bình luận của dân mạng về khả năng tiếng Anh của cô bé. Ảnh: Chụp màn hình.

"Trước khi muốn con mình nói được như này thì tôi chắc chắn bố mẹ cháu cũng rất giỏi tiếng Anh. Trẻ con thì tiếp thu rất nhanh nếu thường xuyên được tiếp xúc" - thành viên Hero Love chia sẻ.

"Quan trọng là ngữ điệu của bé rất chuẩn luôn. Chắc hẳn bố mẹ em rất giỏi tiếng Anh và bé được nghe thường xuyên" - bạn Thu Hương có cùng quan điểm.

Duyên Duyên lại cho hay: "Nếu bé sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì cả bé và bố mẹ bé đều đáng ngưỡng mộ. Còn nếu bé là người Việt được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thì cũng là lẽ thường tình thôi".

Nickname Hùng Bún bày tỏ: "Tuy nhiên sẽ phục hơn nếu sau này bé nói và viết tiếng Việt chuẩn. Chứ ngay cả sinh viên Việt Nam bây giờ mỗi lần đọc bài kiểm tra hay bài thi, mình luôn cảm thấy xấu hổ vì chả hiểu các em đang viết cái gì?".

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