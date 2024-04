Theo báo Lao Động đưa tin, ngày 11.4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Hàm Tân vừa truy xét, bắt 1 đối tượng có hành vi cướp tài sản trên địa bàn xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Đối tượng tên T.Đ.H tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lao Động.

Trước đó, vào tối 8.4, chị N.T.C.C (sinh năm 1991) đến trình báo Công an về việc đang ngồi uống cà phê với bạn tại một quán trên địa bàn xã Tân Thắng thì bất ngờ bị đối tượng tên T.Đ.H (quen biết với C trên mạng xã hội) dùng dao đến khống chế và đe dọa, yêu cầu chị trả số tiền 45 triệu đồng vay nợ. Tuy nhiên, chị C không có tiền trả nợ. Đối tượng H đã đánh C và giật lấy chiếc điện thoại di động iPhone X, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.