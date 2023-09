Công an huyện Châu Thành đã khởi tố và bắt tạm giam đối với P.N.M.T. (32 tuổi) - bảo mẫu tại điểm giữ trẻ không phép.

Liên quan đến vụ bé trai tử vong tại nhà trẻ không phép ở An Giang, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/9, chị Nguyễn Thị Thắm cho biết, gia đình vừa chứng kiến Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam bảo mẫu kiêm chủ nhà trẻ.

Theo đó, Công an huyện Châu Thành đã khởi tố và bắt tạm giam đối với P.N.M.T. (32 tuổi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.

Nhà trẻ không phép nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, khoảng 14h35 ngày 25/5, chị P.N.M.T. (người giữ trẻ) phát hiện bé B. có biểu hiện nóng, sốt bất thường nên gọi báo cho chị Nguyễn Thị Th. (mẹ bé B.), yêu cầu người nhà đến để đưa đi khám bệnh.

Lúc này, chị Th. đang làm việc tại Khu công nghiệp Bình Hòa nên đã nhờ cha ruột là ông Nguyễn Chí Đặng (ông ngoại bé B.) đến rước. Đến khoảng 14h55, ông Đặng đến nơi thì thấy bé bị sốt cao nên nhanh chóng chở về nhà, cùng với chị Th. đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Sau hơn 1 giờ cấp cứu, bé tử vong.

Điểm giữ trẻ M.N. đã xin phép hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa được ngành giáo dục huyện Châu Thành cấp phép. Sau đó, dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên điểm này đã dừng hoạt động.

Từ năm 2022 đến nay, điểm giữ trẻ tư thục M.N. giữ từ 5-10 trẻ, chủ yếu là con em công nhân gần Khu công nghiệp Bình Hòa.

