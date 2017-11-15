Bàng hoàng phát hiện bé sơ sinh nặng gần 4 kg tử vong cạnh bãi rác

Đời sống 15/11/2017 11:58

Đang trên đường đưa con đi học, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện bé trai tử vong tại bãi rác liền báo cho cơ quan chức năng.

Sáng nay, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND phường An Dương, quận Lê Chân (Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra sự việc một bé trai sơ sinh tử vong ngay cạnh bãi rác vào đêm qua (14/11).

Theo ông Tiến, bé trai nặng gần 4 kg, bị bỏ rơi tại khu dân cư số 3, gần cổng trường THCS Nguyễn Bá Ngọc.

Theo Saostar, người phát hiện thi thể bé trai là chị Nguyễn Thị Quế (24 tuổi, trú tại tổ 3, phường An Dương). Sáng nay, khi đưa con đi học chị phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay cạnh bãi rác. Khi người dân xung quanh tới xem, bé trai đã tử vong. Nhiều người tỏ ra xót xa và phẫn nộ trước hành vi bỏ rơi cháu bé.

Bàng hoàng phát hiện bé sơ sinh nặng gần 4 kg tử vong cạnh bãi rác - Ảnh 1
Rất đông người dân tập trung theo dõi sự việc - Ảnh: Saostar

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường An Dương lập tức xuống hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo công an quận Lê Chân để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai.

"Sau khi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, có kết luận về cái chết của cháu bé, phường sẽ tổ chức mai táng theo quy định", ông Tiến nói.

Cách đây ít ngày, tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ (TP. Bắc Giang), một công nhân vệ sinh bàng hoàng phát hiện thi thể một em bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn bị vứt trong thùng rác. 

Bàng hoàng phát hiện bé sơ sinh nặng gần 4 kg tử vong cạnh bãi rác - Ảnh 2
Bé sơ sinh đỏ hỏn, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong thùng rác - Ảnh cắt từ clip

Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng người mẹ là sinh viên của một trường đại học trong khu vực. Vì sinh con ngoài ý muốn, quẫn trí không biết xử lý thế nào nên mới vứt con vào thùng rác dẫn đến cái chết thương tâm cho đứa trẻ.

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Hiện lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm người mẹ nhẫn tâm bỏ con trong thùng rác dẫn đến cái chết vô thương tâm cho đứa bé vô tội.

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