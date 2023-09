Chỗ đứng nào cho hai chữ "bán hàng"?

Nói về công việc “bán hàng” theo định nghĩa của Wikipedia là “Sale is the exchange of a commodity for money or service”. Tạm dịch Sale là quá trình trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ, trong đó tiền là phương tiện giúp quá trình trao đổi đó được diễn ra thuận tiện hơn. Nhưng khi dịch sang tiếng Việt, người ta chỉ dịch chữ commodity – hàng hóa chứ không dịch chữ service - dịch vụ. Việc đó làm người đọc liên tưởng trực diện tới hàng hóa, vật chất cụ thể từ những sản phẩm hữu hình chứ không hề liên tưởng tới các dịch vụ, hoặc những sản phẩm vô hình.

Việt Nam trải qua chiến tranh liên miên từ thời xa xưa, nên hình ảnh đẹp trong mắt chúng ta phải là “người lính – người đánh giặc”, phải là Thánh Gióng 3 tuổi đã biết đánh giặc, phải là Trần Hưng Đạo bóp nát quả cam, là người nông dân chất phác, lao động giỏi, tốt bụng... chứ không phải là “người bán” hay “con buôn”.