Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đón nắng nóng trở lại từ ngày 16/5

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng diện rộng trở lại, có nơi lên đến 39 độ C.

Dẫn tin từ Báo Nhân Dân, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (15/5), vùng áp thấp nóng phía tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Áp thấp nóng phía tây đang phát triển diện rộng - Ảnh minh họa: Internet

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây, ngày 16/5, vùng núi phía tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Dự báo, từ ngày 17-23/5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi hơn 39 độ C.

Từ ngày 17-18/5, ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt ở người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Việt Nam đạt nắng nóng kỷ lục ghi nhận tại 1 tỉnh miền Trung Việc đạt nắng nóng cực độ tại Việt Nam được TS Nguyễn Ngọc Huy đánh giá là "một kỷ lục đáng lo ngại trong xu hướng biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu".

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