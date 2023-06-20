Đau lòng bé gái 5 tuổi tử vong do hóc hạt quả chôm chôm

Đời sống 20/06/2023 09:47

Trong lúc ăn quả chôm chôm cùng anh trai, bé gái 3 tuổi không may bị hóc hạt. Phát hiện sự việc, người thân đưa cháu đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Bình Định, trưa ngày 18/6, trong lúc cha mẹ đi vắng, cháu N.V.M.H (SN 2018, ở thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cùng anh trai ở nhà chơi và ăn chôm chôm thì cháu H. bị hóc hạt. Khi anh trai phát hiện H. bất tỉnh thì chạy đi gọi mẹ về. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

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Quả chôm chôm trơn mọng sau khi bóc vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình cháu H. thuộc diện khó khăn, cha của cháu làm thợ hồ nuôi cả gia đình, mẹ bị bệnh nặng thường xuyên đi bệnh viện để điều trị nên không lao động được.

Đến sáng ngày 19/6, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Mỹ đến thăm hỏi và trao số tiền 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ của huyện hỗ trợ gia đình cháu H. tử vong vì bị hóc hạt chôm chôm.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Người lao động, chiều tối ngày 19/5/2021, trong lúc ở nhà với người thân, cháu Mai Huy K. (SN 2018, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An) lấy quả vải để ăn. Trong lúc ăn, cháu K không may bị hóc hạt vải. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu K. đến Trạm Y tế xã để cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

Đau lòng bé gái 5 tuổi tử vong do hóc hạt quả chôm chôm - Ảnh 2

Loại quả này trơn mọng dễ chạy tọt vào họng bé gây hóc, tắc đường thở - Ảnh minh họa: Internet

Qua đó, các bác sĩ khuyến cáo các loại quả như vải, chôm chôm,.. là thứ quả ngon ngọt của mùa hè nhưng cũng vô cùng nguy hiểm cho trẻ nhỏ bởi nguy cơ gây ra hóc, nghẹn. Nếu trẻ không may bị hóc, các bậc phụ huynh cần thực hiện ngay thủ thuật sơ cứu đúng cách và đưa trẻ nhập viện ngay lập tức. Tuyệt đối không cố gắng móc họng trẻ hay vuốt xuôi dị vật xuống.

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Chiều ngày 16/6, UBND P. Phước Vĩnh (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) đang phát thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cạnh quán cà phê.

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