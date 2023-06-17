Liên quan đến vụ phóng hỏa do ghen tuông ở Đồng Nai ngày 3/6, bé gái 13 tuổi bỏng nặng đã tử vong sau 12 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, bé gái V.N.A. (13 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), một trong các nạn nhân của vụ đốt phòng trọ vì ghen khiến 7 người gặp nạn (bao gồm cả nghi can), đã tử vong tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình. Cụ thể, bé A. mất vào chiều 15/6 sau 12 ngày điều trị, vì xuất huyết phổi do bỏng hô hấp nặng và suy đa cơ quan. Hơn một tuần trước, bé trai tên V.M.K. (13 tuổi) cũng không qua khỏi sau ít ngày điều trị tại đây vì vết thương quá nặng.

Bác sĩ chăm sóc tích cực cho bệnh nhân gặp nạn trong vụ đốt phòng trọ vì ghen - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó vào ngày 3/6, Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã chuyển hai cháu bé trên đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Bé K. nhập viện với tình trạng sốc bỏng, bỏng xăng độ 3-4 diện tích 90%, còn bé A. được chẩn đoán bỏng xăng độ 3-4 diện tích 80% và sốc bỏng. Hai bệnh nhi phải thở máy, chống sốc, dùng kháng sinh, nội soi rửa phế quản và được theo dõi sát, chăm sóc tích cực cho đến ngày mất.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, đến chiều ngày 16/6, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn đang điều trị cho một cháu bé 13 tuổi khác, bị bỏng lửa 60% độ 2-3 vùng đầu, mặt, cổ. Cách đó 3 ngày, bệnh viện đã trả một trường hợp bệnh nhi 15 tuổi về cho gia đình, vì không còn khả năng cứu chữa. Đến nay, trong số 7 nạn nhân của vụ việc, đã có tổng cộng 4 trường hợp tử vong (2 ca ở Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 ca ở Bệnh viện Nhi đồng 1), một trường hợp xin về. 7 nạn nhân được chuyển đến TP.HCM cấp cứu sau vụ phóng hỏa - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 3/6, người dân tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nghe tiếng kêu cứu ở dãy nhà trọ gồm 15 phòng. Lực lượng chức năng lập tức đến hiện trường dập lửa và phối hợp với người dân cứu người bị nạn. Khu vực bị cháy là phòng trọ số 3 và số 10, có tất cả 11 người ở. Vụ cháy khiến 7 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do gần với hiện trường. Bước đầu, công an nhận định do ghen tuông nên Nguyễn Trí Hiếu đã đốt phòng nơi có người yêu đang ở. Sau đó, Hiếu phóng hỏa phòng của mình.

Ghen tuông mang xăng đi đốt phòng trọ, 7 người bị thương nặng Do ghen tuông, vào khoảng 5h30 ngày 3/6, Nguyễn Trí Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ khiến 7 người bị thương nặng tại Đồng Nai.

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