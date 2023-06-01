Đăng ảnh riêng tư lên mạng xã hội, nam thanh niên bị tình cũ tố cáo

Đời sống 01/06/2023 14:19

Ngày 31/5, Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) xử phạt nam thanh niên (SN 1996) về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh đời sống riêng tư, bí mật của người yêu cũ lên MXH.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 31/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an huyện Tháp Mười ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.V.N.Y. (SN 1996, ngụ tỉnh Kiên Giang). Y. bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh về đời sống riêng tư, bí mật của người khác mà không được sự đồng ý.

Đăng ảnh riêng tư lên mạng xã hội, nam thanh niên bị tình cũ tố cáo - Ảnh 1
L.V.N.Y. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại cơ quan công an, Y. khai nhận, trước đó giữa Y. và T. (ngụ huyện Tháp Mười) có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, đến năm 2022, cả hai chia tay.

Đầu năm 2023, Y. vì muốn nối lại tình xưa, đã nhiều lần liên lạc với chị T. nhưng đều bị từ chối. Nên ngày 13/3 vừa qua, Y. đã đăng tải một số hình ảnh và video của chị T. lên Facebook cá nhân có tên “Tình Xưa”.

Đăng ảnh riêng tư lên mạng xã hội, nam thanh niên bị tình cũ tố cáo - Ảnh 2
Đối tượng đã đăng tải một số hình ảnh và video của chị T. lên Facebook cá nhân có tên “Tình Xưa” - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi phát hiện hình ảnh riêng tư trên mạng xã hội, chị T. đã trình báo cơ quan Công an. Quá trình làm việc, Y. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 64 trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin trên mạng xã hội vi phạm pháp luật. Kết quả đã xác minh xử lý 46 trường hợp, khởi tố hình sự 1 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp và răn đe, giáo dục, cho viết cam kết không tái phạm 38 trường hợp.

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