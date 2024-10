Lúc nạn nhân đang ngồi trên mô tô thì bị nghi phạm dùng quả dừa tươi đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Sau khi dẫn xe đi được khoảng 50 mét thì té xuống đường tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Ngày 21/10, công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn huyện Cái Bè làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày cùng ngày, người dân phát hiện bà Đoàn Thị L. (sinh năm 1970, ngụ ấp Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và ông Võ Văn Bé B. (sinh năm 1954, ngụ ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành) cự cãi, xô đẩy nhau trong con hẻm thuộc ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè.

Lúc này, bà L. nhặt trái dừa tươi đánh mạnh vào đầu ông B. đang ngồi trên môtô làm ông B. té ngã. Bà L. tiếp tục dùng trái dừa và nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu ông B., sau đó bỏ đi. Ông B. dẫn xe ra đầu hẻm cách chỗ bị đánh khoảng 50m sau đó đgục xuống đường tử vong.

Theo thông tin từ VOV: Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hòa Hiệp khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Nơi xảy ra vụ án (Ảnh: VOV)

Qua kiểm tra thi thể, công an xã xác định nạn nhân tên Võ Văn Bé B. (SN 1954, nơi đăng ký thường trú ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường và xác minh nhanh từ người dân tại đây cho biết, trước đó ông B. bị một người phụ nữ tên L. (người tình của ông Bảy, ngụ ấp Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành) đánh vào người.

Sau đó, Công an xã lập hồ sơ ban đầu; đồng thời báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện và Viện kiểm sát Công an huyện đến hiện trường để điều tra vụ án theo quy định.

Riêng bà L. là người trước đó đánh ông B. đến Công an xã Hậu Thành tự thú, Công an xã Hậu Thành áp giải bà Lượm về Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cái Bè để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết bà L. làm nghề bán vé số lưu động.

Qua làm việc cơ quan công an bà đã khai nhận, dù đã chia tay ông L. nhưng gần đây người đàn ông này cứ theo đuổi và gây phiền toái cho bà nên không cầm được cơn tức giận đã gây ra án mạng trên.

