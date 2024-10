Đưa ‘người yêu nhí’ về nhà ngủ rồi quan hệ, thanh niên bất ngờ bị khởi tố

Sự việc sau bị người nhà của nạn nhân phát hiện nên gia đình làm đơn tố giác hành vi của nghi phạm đến cơ quan Công an.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chí Th. (SN 2006, ngụ huyện Chợ Mới), để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật Việt Nam: Theo thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội Nguyễn Văn Chí Th. và em M., (SN 2012, cư trú huyện Chợ Mới) nhắn tin qua lại và phát sinh tình cảm.

Khoảng 20h ngày 25/9/2024, Th. và M. rủ nhau đi nhậu cùng với một số người bạn tại khu vực xã Long Kiến, huyện Chợ Mới. Sau tiệc nhậu, do M. không chịu về nhà nên Th. chở M. về nhà mình ngủ qua đêm. Tại đây, Th. đã quan hệ tình dục với M., mặc dù biết M. còn nhỏ tuổi.

Sáng ngày 26/9/2024, Th. đưa M. về nhà.

Sự việc sau đó bị người nhà của M. phát hiện nên gia đình làm đơn tố giác hành vi của Th. đến cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

