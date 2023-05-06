Đám cưới có '1 không 2' gây bão mạng xã hội: Cả buôn làng kéo đến xem

Đời sống 06/05/2023 16:09

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ, nhiều hình ảnh, video về một đám cưới của cặp đôi đặc biệt được tổ chức linh đình với sự chúc phúc của cả buôn làng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 2/5, đám cưới của anh Y Siu Niê (26 tuổi, dân tộc Ê đê) và anh Danh Thơm (30 tuổi, dân tộc Khmer, quê tỉnh Bạc Liêu) tại Đắk Lắk gây chú ý với cộng đồng mạng.

Đám cưới có '1 không 2' gây bão mạng xã hội: Cả buôn làng kéo đến xem - Ảnh 1

Y Siu và Danh Thơm đi chụp hình cưới dù cho chưa được gia đình - Ảnh: Người đưa tin

Hình ảnh hai chàng trai trong trang phục dân tộc Ê đê, tay trong tay hạnh phúc, chụp ảnh lưu niệm với gia đình khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Đám cưới có '1 không 2' gây bão mạng xã hội: Cả buôn làng kéo đến xem - Ảnh 2

Sau một thời gian được con thuyết phục, bố mẹ của Y Siu đã vui vẻ tổ chức đám cưới cho hai con -

Ảnh: Người đưa tin

Anh Y Siu Niê kể, tiềm ẩn bên trong anh là giới tính nữ từ khi còn là học sinh lớp 3. Lúc đó, nói với gia đình nhưng ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện đùa giỡn của một đứa trẻ.

Cho đến năm 19 tuổi, Y Siu kết hôn với một cô gái người Ê Đê và có với nhau một người con chung. Thế nhưng, sau 4 năm chung sống, Y Siu và vợ quyết định ly hôn ống đúng với con người thật của chính mình.

Kết thúc hôn nhân với người vợ cũ, Y Siu luôn mong muốn được sống với giới tính thật của mình và ao ước tìm được tình yêu đích thực. Năm 2022, trong thời gian làm công nhân tại một công ty chế biến gỗ ở tỉnh Đồng Nai, Y Siu đã tham gia vào một ứng dụng mạng xã hội đồng tính nam thì phát hiện người đồng nghiệp làm cùng công ty với mình là Danh Thơm cũng là người đồng tính.

Đám cưới có '1 không 2' gây bão mạng xã hội: Cả buôn làng kéo đến xem - Ảnh 3

Y Siu và Thơm cho biết, trong thời gian tới sẽ mở quán bán đồ ăn, lập nghiệp ngay tại buôn Jôk để lo cho bố mẹ - Ảnh: Báo Dân trí

Sau khi biết, Danh Thơm cũng có hoàn cảnh tương tự mình, Y Siu Niê đã quyết tâm "cưa đổ" chàng trai người Khmer. Sau một thời gian theo đuổi, Y Siu Niê đã được Danh Thơm đồng ý và bước vào mối quan hệ nghiêm túc. Sau đó, cả hai đều ra mắt họ hàng hai bên, vượt qua được những lời đàm tiếu, dị nghị không hay để đến bên nhau.

Theo thông tin từ Người đưa tin, cuối năm 2022, Y Siu quyết định trở về nhà tại buôn Jôk (xã Ea H’ding) và công bố giới tính thật của mình với bố mẹ, người thân trong gia đình. Đồng thời, Y Siu cũng thẳng thắn chia sẻ về mối tình với một bạn nam làm cùng công ty là Danh Thơm.

Đến tháng 3/2023, Y Siu dẫn Thơm về ra mắt gia đình, dòng họ. Không ngoài những dự kiến, lúc đầu, bố mẹ và người thân trong gia đình Y Siu đều nghĩ, Thơm là một người bạn bình thường của con trai mình. Ông Y Kam Mlô (SN 1959, bố của Y Siu) chia sẻ: Từ xưa đến nay, tôi chưa từng thấy, chưa từng chứng kiến về việc hai người con trai yêu nhau. Tôi cũng chưa từng nghe hay biết gì về cuộc sống của người đồng tính và càng không biết người đồng giới là người như thế nào? Vì thế, khi nghe Y Siu nói thuộc thế giới thứ 3 và đang yêu Thơm thì tôi không tin và quên đi chuyện đó.

Cuối tháng 3/2023, Y Siu đã nói với bố mẹ sẽ làm đám cưới mà chú rể chính là Danh Thơm. Bà H’Blia Niê (SN 1961, mẹ của Y Siu) không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên trước những thổ lộ của con trai. Bà tỏ ra lo sợ, con mình và các thành viên trong gia đình sẽ không đứng vững trước những “cơn sóng” dư luận và những lời bàn tán, dị nghị của mọi người.

Đám cưới có '1 không 2' gây bão mạng xã hội: Cả buôn làng kéo đến xem - Ảnh 4

Vì thương con, vợ chồng bà H’Blia Niê đã chấp nhận để con trai làm đám cưới với người đồng tính -

Ảnh: Người đưa tin

Bà H'Blia Niê (62 tuổi mẹ Y Siu Niê) chia sẻ, bà đã từng bàng hoàng và không nghĩ đến việc hai người con trai lại có thể yêu thương nhau. Khi nghe con trai nghiêm túc nói chuyện, bà đã suy nghĩ rất lâu với nhiều băn khoăn.

Tuy nhiên, trước sự quả quyết của cả Y Siu Niê và Danh Thơm khi cả hai xin phép được làm đám cưới, đi chụp ảnh cưới và dự kiến tổ chức đám cưới như những người bình thường, bà H'Blia Niê đã chấp nhận chuyện tình yêu của con trai mình.

Cả 2 được sự tác hợp của đôi bên gia đình, đám cưới của Y Siu Niê và Danh Thơm diễn ra linh đình và được rất đông người dân đến chúc phúc. Không chỉ vậy, người dân trong xã biết tin về đám cưới đã hiếu kỳ kéo đến đám cưới rất đông để chiêm ngưỡng "cô dâu", "chú rể" đặc biệt này.

 

Đám cưới có '1 không 2' gây bão mạng xã hội: Cả buôn làng kéo đến xem - Ảnh 5

Nhiều người thân, bạn bè đã đến chúc phúc cho đôi trẻ - Ảnh: Người đưa tin

Lãnh đạo UBND xã Ea H’ding, đây là đám cưới đồng tính đầu tiên diễn ra tại địa phương. Hiện nay, pháp luật không cấm người đồng tính kết hôn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, chưa có hướng dẫn nào cụ thể về việc xác định giới tính trong giấy đăng ký kết hôn. Do đó, địa phương chưa làm đăng ký kết hôn cho trường hợp đồng tính nào.

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