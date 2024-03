8 trên 10 người Việt mong muốn được nâng cao năng lực kinh tế

Có rất nhiều ý kiến (75%) cho rằng bắt đầu công việc kinh doanh riêng hoặc làm công việc tự do là cách duy nhất để có năng lực kinh tế tốt hơn.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Những năm gần đây việc nâng cao năng lực kinh tế trở nên thách thức hơn trong bối cảnh lạm phát, tình trạng đóng cửa doanh nghiệp và môi trường cho vay khó khăn hơn. Trong bối cảnh thị trường việc làm hiện nay đang không ngừng thay đổi, có những cơ hội dành cho các cá nhân muốn đạt được mục tiêu nâng cao năng lực kinh tế bằng cách bắt đầu công việc kinh doanh của riêng họ.

Các lý do chính cản trở việc nâng cao năng lực kinh tế của người Việt tham gia khảo sát bao gồm:

Tôi không có nguồn lực cần thiết để đầu tư vào ý tưởng của mình - 41%

Tôi không có những kỹ năng phù hợp để phát triển trong công việc/để có được sự nghiệp như mong muốn - 40%

Thiếu cơ hội học tập/đào tạo thêm - 26%

Tình hình kinh tế hiện tại ở đất nước của tôi – 22%

Khả năng tiếp cận tín dụng, tiền bạc hoặc các dịch vụ tài chính khác bị hạn chế - 21%

Các hành động người tham gia khảo sát tại Việt Nam ưu tiên thực hiện để nâng cao năng lực kinh tế bao gồm:

Tự học về tài chính cá nhân, lập ngân sách, đầu tư - 60%

Đặt mục tiêu tài chính rõ ràng, bao gồm thường xuyên tiết kiệm tiền và/hoặc trả hết nợ - 60%

Đầu tư vào giáo dục và phát triển kỹ năng phù hợp với mục tiêu của tôi - 54%

Bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình/bắt đầu một "nghề tay trái" để đa dạng hóa nguồn thu nhập cá nhân - 43%

Xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ cá nhân và/hoặc công việc mạnh mẽ - 39%

Cuộc khảo sát cũng tiết lộ sự khác biệt trong cách các nhóm tuổi khác nhau tại Việt Nam:

Thế hệ Z và Millennials (lần lượt là 77% và 85%) quan tâm nhiều hơn về việc nâng cao năng lực kinh tế cho bản thân trong 5 năm qua

Thế hệ Millennials và X (lần lượt là 77% và 78%) có xu hướng coi việc bắt đầu một nghề tay trái hoặc công việc kinh doanh riêng là cách duy nhất để nâng cao năng lực kinh tế

Hai lý do hàng đầu khiến Thế hệ Z và Millennials khó nâng cao năng lực kinh tế hơn là trình độ học vấn và vị trí xã hội.

*Phương pháp khảo sát về nâng cao năng lực kinh tế:

Cuộc khảo sát (xác thực hai bước) ngẫu nhiên này với những người tham gia khảo sát đến từ các thị trường Indonesia, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam — được thực hiện dưới sự ủy thác của Herbalife diễn ra từ ngày 28/09/2023 đến ngày 02/10/2023. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường OnePoll, với đội ngũ các nhân viên là thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường (Market Research Society) và là doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Hoa Kỳ (American Association for Public Opinion Research, AAPOR) và Hiệp hội Nghiên cứu Ý kiến và Tiếp thị Châu Âu (European Society for Opinion and Marketing Research, ESOMAR).

