7 phong tục cổ truyền vào ngày Tết giúp cả năm luôn may mắn

Ngày Tết, ngoài những điều kiêng kỵ cần tránh bạn cần thực hiện những phong tục vào ngày Tết sau để tăng thêm may mắn, thịnh vượng trong năm mới Bính Thân này nhé.

Năm mới là một khởi đầu mới, vậy nên việc chọn người xông đất hợp tuổi rất được người Việt xem trọng. Nếu người hợp tuổi đến nhà xông đất sẽ giúp cho gia chủ óc một năm mới may mắn, thuận lợi. Nếu tuổi xung khắc năm đấy sẽ có nhiều vận xui, gia đình mất hòa khí.

Đây là một nét phong tục có từ rất lâu và vẫn được người dân lưu giữ cho đến ngày nay. Ngay đêm giao thừa, sau khi đã cúng sang canh, hoặc vào sáng sớm mùng 1, nhiều gia đình thường rủ nhau đến một ngôi chùa gần nhà để cầu mong năm mới khỏe mạnh, phát tài, phát lộc. Sau đó, mỗi người sẽ hái một cành lá sum suê, tươi tốt và đặc biệt phải có đủ lá non, lá già, có cả hoa và quả non càng tốt, về cắm trên bàn thờ mong mọi điều mình mong ước thành hiện thực.

Người Việt quan niệm ngày mồng Một Tết, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Chính vì thế, họ luôn mời ai đó hợp tuổi đến nhà mình chơi vào ngày mùng 1 hàng năm.

3. Bày trí mâm ngũ quả ngày Tết

Mâm ngũ quả thể hiện ước muốn về sự sunng túc, may mắn và những ước nguyện riêng của gia chủ. Ngoài ra, mâm ngũ quả tượng trưng cho sự hài hòa âm dương, ngũ hành, trời đất… Tuy cả ba miền đều trang trí mâm ngũ quả, thế nhưng mỗi vùng miền lại có những quan niệm khác nhau về loại quả được sắp xếp trên mâm ngũ quả.

Nếu miền Nam chọn trái cây cúng theo câu, cầu-sung-vừa-đủ-xài theo các loại quả mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài và kiêng chuối vì sợ chúi nhũi thì người miền Bắc lại không kiêng chuối. Người miền Trung có thức gì cúng nấy, không câu nệ.

4. Phong tục lì xì ngày Tết

Không chỉ người lớn lì xì cho trẻ em, mà con cái cũng lì xì cho bố mẹ với mong muốn một năm mới may mắn, phát tài, phát lộc. Phong tục lì xì đầu năm không quan trọng ở giá trị của số tiền mừng tuổi, mà quan trọng ở những câu chúc tốt đẹp người thân dành cho nhau khi mừng tuổi.

5. Mua muối đầu năm

Có lẽ bạn sẽ khó hiểu tại sao người ta lại mua muối vào những ngày tết. Thực tế, tục mua muối đầu năm với mong muốn một năm mới an lành, thịnh vượng, người thân trong nhà hòa thuận, gắn kết.

“Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” chắc hẳn là câu người Việt nào cũng thuộc. Theo quan niệm từ xa xưa, muối mặn có thể trừ tà, đem lại may mắn và tượng trưng cho tình cảm bền chặt, keo sơn.

6. Phong tục chưng đào, quất, mai ngày Tết

Sắc vàng của hoa mai, đỏ hồng của đào và vàng rực của quất là những màu sắc tươi sáng mang lại may mắn, sung túc cho năm mới.

Đây là những cây cảnh không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt vào dịp Tết. Màu hồng đỏ rực rỡ của hoa đào vừa tạo không khí mùa xuân tươi vui, vừa có ý nghĩa xua đuổi tà ma, đem lại may mắn vào năm mới. Loại đào phổ biến nhất là đào bích với bông to, nhiều cánh, màu đậm. Quất tượng trưng cho sự sung túc và may mắn, còn hoa mai là biểu tượng của sự vinh hiển và thành đạt.

7. Phong tục xin chữ, xin câu đối vào dịp Tết

“Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực Tàu giất đỏ

Bên phố đông người qua”

Mỗi khi nhắc đến bốn câu thơ trên người ta sẽ hình dung được không khí Tết rộn ràng với những nam thanh nữ tú đi xin chữ đầu năm. Không chỉ cầu mong những điều tốt đẹp qua các con chữ như phúc- lộc-thọ… cho gia đình, tục xin chữ còn thể hiện truyền thống hiếu học của người Việt.