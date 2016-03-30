6 điều bắt buộc phải kiêng kỵ khi để tượng Phật trong nhà

Trong khi thờ Tam thế Phật, phải sắp đặt chung một bàn. Nếu tượng lồng kính thì nên đặt ngay thẳng, không được đặt cái cao, cái thấp, cũng không được cái to, cái bé. Đối với tượng gỗ, tượng đồng, tượng sành thì gia chủ nên để ngang hàng đồng bậc, không nên để tầng trên, cấp dưới.

Đây là một trong những kiêng kỵ đầu tiên cần biết khi quyết định mua tượng Phật. Không phải tượng Phật nào cũng có thể đặt được trong nhà và đặt ở nhiều vị trí. Trong nhà chỉ nên thờ nhiều nhất là ba vị và phải sắp đặt chung một bàn. Càng nhiều tượng Phật thì người sống trong nhà càng cảm thấy phân tâm, bất an.

Sau khi mua tượng Phật, tuyệt đối không được khóa trong két bạc hay cất trong tủ kín giống các đồ quý khác như vàng, bạc, đá quý… Hành động này bị coi là bất kính nhất đối với tượng Phật. Nếu để tượng trong két bạc còn làm cho nhà xảy ra rất nhiều chuyện không hay, nhất là trẻ em hay bị ốm.

2. Sau khi mua tượng Phật, tuyệt đối không được khóa trong két bạc hay cất trong tủ kín

3. Nếu tượng Phật quá cũ không được vứt hoặc ném vào một góc

Nếu tượng Phật trong nhà quá cũ, để lâu năm thì chủ nhà không được vứt hoặc ném vào một góc nào đó. Thay vào đó, chủ nhà cần mua tượng Phật mới để thay và mang tượng Phật cũ lên chùa, miếu hoặc có thể đốt cùng tiền vàng (vào mùng 1, ngày rằm để tiễn tượng Phật quy vị). Khi đặt tượng Phật lên bàn thờ, dưới tượng phải để một đĩa có giấy đỏ nhằm tỏ lòng thành kính và trang trọng đối với Phật.

4. Không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện khi tượng Phật bị vỡ

Nếu tượng Phật không may bị vỡ, không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện mà phải dùng giấy vàng gói lại. Vào ngày mùng một, mùng ba, mùng năm, mùng bảy, mùng chín đốt dưới nắng, tiễn tượng Phật quy vị. Nếu ngón tay tượng Phật bị gãy thì nên dùng giấy đỏ cuộn lên rồi lắp vào. Nếu thân Phật có vỡ, nên dán lại bằng giấy đỏ.

5. Không được bài trí tượng Phật trong phòng ngủ

Phòng ngủ là không gian riêng tư của gia đình. Vì vậy, không được bài trí tượng Phật hay vứt bùa phù hộ có hình tượng Phật lung tung trong căn phòng này, vì điều đó sẽ dẫn đến việc ngủ không ngon, hay mộng mị.

6. Không bài trí tượng Phật lẫn lộn

Bàn thờ Phật không được bày theo hứng mà phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà, thì nên thờ một bên. Nếu nhà cao tầng thì thờ Phật ở tầng trên. Tại bàn thờ Phật thì không nên để tạp vật nào khác, ngoài bình bông, lư hương, chân đèn và đĩa quả. Những vật này, cần được săn sóc lau quét sạch sẽ.

Ngoài ra, những tranh in hình Phật tuyệt đối không được cuộn lên, bởi làm như vậy sẽ gây đau đầu cho những người sống trong gia đình. Khi mắt, ngón tay của tượng Phật trong tranh bị hỏng thì phải sửa chữa hoặc vẽ lại, nếu không vẽ lại như cũ thì người sống trong nhà dễ bị mắc bệnh đối ứng chỗ hỏng của tượng Phật.