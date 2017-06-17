6 bước make up khuôn mặt O-line thành V-line cho mặt tròn

Sau đây là một số cách make up đơn giản giúp các cô nàng "mặt má bầu" biến ước mơ thành sự thật:

Hiện nay, xu hướng cằm V-line thon gọn đang trở thành trào lưu của phái đẹp. Điều này vô tình khiến những cô nàng có khuôn mặt tròn cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, các nàng không cần phải lo lắng vì bạn vẫn có thể tỏa sáng nếu biết những mẹo trang điểm dành cho khuôn mặt tròn đầy trở nên thon gọn hơn.

Một điều mà các cô nàng mặt tròn cần ghi nhớ là chỉ nên chọn kem nền màu tối. Khi trang điểm, bạn tuyệt đối không sử dụng kem nền quá sáng vì chúng sẽ làm lộ toàn bộ nhược điểm và khiến khuôn mặt tròn hơn.

Chị em nên dùng kem gam màu tối đánh lên xương gò má, sát vùng gần tóc và quai hàm để làm gương mặt cân đối - Ảnh: Internet

Hiệu quả nhất là dùng kem gam màu tối đánh lên xương gò má, sát vùng gần tóc và quai hàm để làm gương mặt cân đối.

Dùng phấn phủ

Sau khi đánh phấn nền, chị em cũng nên phủ tiếp một lớp bột phấn mịn, tốt nhất dùng các loại có hạt óng ánh phủ lên toàn bộ khuôn mặt. Cách này sẽ giúp gương mặt rạng rỡ và thon gọn.

Không dùng má hồng

Khuôn mặt tròn sẽ to và thô nếu đánh hai gò má tròn xoe màu hồng. Nếu thích đôi má ửng hồng hãy dùng dụng cụ trang điểm tán đều phấn theo hình ovan từ gò má tới mang tai giúp giảm đáng kể chiều rộng của khuôn mặt.

Lông mày nâu nhạt, hình mũ

Lông mày màu nâu nhạt, hình mũ kết hợp với màu mắt tối sẽ là điểm nhấn cho khuôn mặt gọn hơn. Tuyệt đối không được để lông mày dáng cong rộng vì chúng khiến gương mặt thêm bầu bĩnh.

Màu môi

Đôi môi cũng là điểm trên gương mặt chúng ta cần lưu ý khi trang điểm. Gam màu sáng như hồng cam, hồng cánh sen kết hợp một lớp son bóng chính là sự lựa chọn tuyệt vời để có được gương mặt cân đối và hoàn chỉnh.

Nhấn ở phần mắt cũng là một cách giúp khuôn mặt thêm cân đôú và gọn gàng - Ảnh: Internet

Đánh mắt tự nhiên, vẽ mắt đuôi mèo

Điều lưu ý cuối là kẻ một đường viền dài từ góc trong mắt kéo dài tới phần đuôi, chếch lên một góc 45 độ như cách vẽ mắt đuôi mèo. Kiểu trang điểm này giúp đôi mắt trông to và dài hơn, khiến khuôn mặt thêm cân đối, gọn gàng.

Chỉ với các bước trang điểm đơn giản như trên, những cô nàng khuôn mặt tròn sẽ lập tức trở nên thon gọn và cân đối.

Chúc chị em thành công!