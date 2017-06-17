6 bước hô biến khuôn mặt O-line thành V-line

Đời sống 17/06/2017 11:27

Một khuôn mặt chuẩn V-line luôn là niềm mong ước của các cô nàng có gương mặt tròn. Vì vậy, chỉ với những bước đơn giản đã có thể “hô biến” cho khuôn mặt được thon gọn và cân đối hơn.

Hiện nay, xu hướng cằm V-line thon gọn đang trở thành trào lưu của phái đẹp. Điều này vô tình khiến những cô nàng có khuôn mặt tròn cảm thấy tự ti. Tuy nhiên, các nàng không cần phải lo lắng vì bạn vẫn có thể tỏa sáng nếu biết những mẹo trang điểm dành cho khuôn mặt tròn đầy trở nên thon gọn hơn.

Sau đây là một số cách make up đơn giản giúp các cô nàng "mặt má bầu" biến ước mơ thành sự thật:

6 bước make up khuôn mặt O-line thành V-line cho mặt tròn
Chị em nên dùng kem gam màu tối đánh lên xương gò má, sát vùng gần tóc và quai hàm để làm gương mặt cân đối - Ảnh: Internet

Chọn kem nền màu tối

Một điều mà các cô nàng mặt tròn cần ghi nhớ là chỉ nên chọn kem nền màu tối. Khi trang điểm, bạn tuyệt đối không sử dụng kem nền quá sáng vì chúng sẽ làm lộ toàn bộ nhược điểm và khiến khuôn mặt tròn hơn.

Hiệu quả nhất là dùng kem gam màu tối đánh lên xương gò má, sát vùng gần tóc và quai hàm để làm gương mặt cân đối.

6 bước make up khuôn mặt O-line thành V-line cho mặt tròn
Dùng phấn phủ lên toàn bộ khuôn mặt sẽ giúp gương mặt tròn cảm thấy thon gọn hơn - Ảnh: Internet

Dùng phấn phủ

Sau khi đánh phấn nền, chị em cũng nên phủ tiếp một lớp bột phấn mịn, tốt nhất dùng các loại có hạt óng ánh phủ lên toàn bộ khuôn mặt. Cách này sẽ giúp gương mặt rạng rỡ và thon gọn.

Không dùng má hồng 

Khuôn mặt tròn sẽ to và thô nếu đánh hai gò má tròn xoe màu hồng. Nếu thích đôi má ửng hồng hãy dùng dụng cụ trang điểm tán đều phấn theo hình ovan từ gò má tới mang tai giúp giảm đáng kể chiều rộng của khuôn mặt.

6 bước make up khuôn mặt O-line thành V-line cho mặt tròn
Những người có khuôn mặt to tròn thì tuyệt đối tránh đánh hai má hồng tròn xoe - Ảnh: Internet

Lông mày nâu nhạt, hình mũ

Lông mày màu nâu nhạt, hình mũ kết hợp với màu mắt tối sẽ là điểm nhấn cho khuôn mặt gọn hơn. Tuyệt đối không được để lông mày dáng cong rộng vì chúng khiến gương mặt thêm bầu bĩnh.

Màu môi

Đôi môi cũng là điểm trên gương mặt chúng ta cần lưu ý khi trang điểm. Gam màu sáng như hồng cam, hồng cánh sen kết hợp một lớp son bóng chính là sự lựa chọn tuyệt vời để có được gương mặt cân đối và hoàn chỉnh.

6 bước make up khuôn mặt O-line thành V-line cho mặt tròn
Nhấn ở phần mắt cũng là một cách giúp khuôn mặt thêm cân đôú và gọn gàng - Ảnh: Internet

Đánh mắt tự nhiên, vẽ mắt đuôi mèo

Điều lưu ý cuối là kẻ một đường viền dài từ góc trong mắt kéo dài tới phần đuôi, chếch lên một góc 45 độ như cách vẽ mắt đuôi mèo. Kiểu trang điểm này giúp đôi mắt trông to và dài hơn, khiến khuôn mặt thêm cân đối, gọn gàng.

Chỉ với các bước trang điểm đơn giản như trên, những cô nàng khuôn mặt tròn sẽ lập tức trở nên thon gọn và cân đối.

Chúc chị em thành công!

 

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