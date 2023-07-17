Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc quạt trần đang quay bỗng rơi từ trần nhà xuống đất khiến 5 người phụ nữ trong quán bị một phen kinh hãi.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng hơn 12 giờ ngày 16/7, tại một tiệm làm tóc ở khu 6, TT.Kim Tân (H.Thạch Thành, Thanh Hóa) bất ngờ chiếc quạt trần (loại 3 cánh) đang quay rơi xuống đất, cánh quạt va vào vai người phụ nữ đang đứng làm tóc, rơi cách vị trí 2 người khách ngồi làm tóc khoảng 30 - 40 cm.

Thời điểm chiếc quạt trần 3 cánh bỗng dưng rơi xuống đất - Ảnh: Báo Thanh niên

Thời điểm xảy ra vụ việc, có 5 người phụ nữ trong tiệm. Trong đó, 2 người là khách đang ngồi trên ghế làm tóc, 1 người đang đứng làm tóc cho khách và 2 người đang ngồi ở ghế sử dụng điện thoại di động. Chiếc quạt trần rơi khiến cả 5 người phụ nữ trong quán bị một phen kinh hãi.

Một người phụ nữ có mặt ở thời điểm xảy ra vụ việc cho biết, tiệm làm tóc được chủ tiệm thuê lại của một hộ gia đình. Trần nhà đổ bằng, quạt được gắn vào trần nhà bằng một thanh thép móc cong. Thời điểm rơi, quạt vẫn đang mở quay bình thường và không có tác động nào từ bên ngoài.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Giao thông, sáng ngày 14/7, một phụ nữ đang ngồi ăn cơm ở trong sân nhà thì cô giật mình nhìn thấy quạt trần có hiện tượng bất thường.

Nhờ phản xạ nhanh, người phụ nữ đã may mắn thoát nạn - Ảnh: Báo Giao thông

Sau đó, người này vội ôm bát cơm bỏ chạy. Chỉ vài giây sau đó, chiếc quạt xoay nhiều vòng rồi rơi mạnh xuống đất, ngay đúng vị trí cô ngồi lúc nãy. Nhờ phản xạ nhanh, người phụ nữ đã may mắn thoát nạn.

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