Ngày của Mẹ năm 2017 là ngày nào?

Hầu hết mọi người khi sinh ra đều được lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, đặc biệt là người mẹ. Không chỉ mang nặng đẻ đau, mẹ còn là người tảo tần sớm hôm để nuôi con khôn lớn thành người. Tình yêu thương của mẹ được ví như nguồn suối yêu thương, chính những dòng suối mát lành này đã góp công nuôi dưỡng và chăm sóc chúng ta thành người.

Ngày của Mẹ năm 2017 là dịp để những người con bày tỏ tình yêu thương của mình đối với mẹ. Đối với những gì mẹ đã hy sinh vì con của mình thì dù cho dùng đến cả 365 ngày để đền đáp cũng không đủ. Những yêu thương mà mẹ đã bỏ ra cho con được ví như trời biển không sao đếm được và cũng không có người mẹ nào tính toán với con của mình. Thứ mà mẹ mong mỏi nhất có lẽ là nhìn thấy con mình trưởng thành, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Mới đây nhất, câu chuyện về người mẹ già gần 80 tuổi phải tảo tần nuôi 6 đứa con bị bệnh của mình suốt nhiều năm liền khiến ai nấy đều cảm động. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà vẫn chạy ăn hàng ngày để nuôi con. Dù sau đó, số tiền nhận được đủ để bà sống sung sướng đến hết đời. Nhưng mỗi ngày, bà vẫn đau đáu lo lắng cho tương lai của những đứa con. Bà lo lắng khi mình ra đi sẽ không ai chăm sóc cho những đứa con của mình. Qua những trường hợp như thế mới thấy tình mẹ bao la đến nhường nào!

Ý nghĩa Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ có tên gọi khác là Ngày Hiền Mẫu. Đây là dịp để mọi người tôn vinh công lao của mẹ. Ở mỗi quốc gia trên thế giới, Ngày của Mẹ năm 2017 sẽ được tổ chức vào một ngày khác nhau. Được biết, Ngày của Mẹ năm nay sẽ rơi vào ngày Chủ Nhật 14/5.

Trên thực tế, ở Việt Nam trước đây việc mừng Ngày của Mẹ không thịnh hành lắm. Thay vào đó, những người con sẽ bày tỏ lòng hiếu kính với các bậc sinh thành trong ngày Lễ Vu Lan. Tuy nhiên, gần đây, khi internet và mạng xã hội phát triển, Ngày của Mẹ được biết đến rộng rãi hơn. Vì vậy, Ngày của Mẹ năm 2017 (Chủ Nhật ngày 14/5) được mọi người, đặc biệt là giới trẻ, chào đón rất nhiệt tình.