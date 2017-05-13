Ngày của Mẹ năm 2017 là ngày nào?

Đời sống 13/05/2017 12:53

Mỗi năm, ở nước ta, ngoài ngày 8/3, ngày 20/10 thì Ngày của Mẹ cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, vì không có ngày cụ thể nên nhiều người không biết ngày của Mẹ năm 2017 là ngày nào.

Vai trò của người mẹ

Hầu hết mọi người khi sinh ra đều được lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, đặc biệt là người mẹ. Không chỉ mang nặng đẻ đau, mẹ còn là người tảo tần sớm hôm để nuôi con khôn lớn thành người. Tình yêu thương của mẹ được ví như nguồn suối yêu thương, chính những dòng suối mát lành này đã góp công nuôi dưỡng và chăm sóc chúng ta thành người.

Ngày của Mẹ năm 2017 là dịp để những người con bày tỏ tình yêu thương của mình đối với mẹ. Đối với những gì mẹ đã hy sinh vì con của mình thì dù cho dùng đến cả 365 ngày để đền đáp cũng không đủ. Những yêu thương mà mẹ đã bỏ ra cho con được ví như trời biển không sao đếm được và cũng không có người mẹ nào tính toán với con của mình. Thứ mà mẹ mong mỏi nhất có lẽ là nhìn thấy con mình trưởng thành, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc.

Ngày của Mẹ năm 2017 là ngày nào?
Câu chuyện về người mẹ gần 80 tuổi nuôi 6 đứa con dại khiến nhiều người cảm động - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, câu chuyện về người mẹ già gần 80 tuổi phải tảo tần nuôi 6 đứa con bị bệnh của mình suốt nhiều năm liền khiến ai nấy đều cảm động. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng bà vẫn chạy ăn hàng ngày để nuôi con. Dù sau đó, số tiền nhận được đủ để bà sống sung sướng đến hết đời. Nhưng mỗi ngày, bà vẫn đau đáu lo lắng cho tương lai của những đứa con. Bà lo lắng khi mình ra đi sẽ không ai chăm sóc cho những đứa con của mình. Qua những trường hợp như thế mới thấy tình mẹ bao la đến nhường nào!

Ý nghĩa Ngày của Mẹ

Ngày của Mẹ có tên gọi khác là Ngày Hiền Mẫu. Đây là dịp để mọi người tôn vinh công lao của mẹ. Ở mỗi quốc gia trên thế giới, Ngày của Mẹ năm 2017 sẽ được tổ chức vào một ngày khác nhau. Được biết, Ngày của Mẹ năm nay sẽ rơi vào ngày Chủ Nhật 14/5.

Ngày của Mẹ năm 2017 là ngày nào?
Ngày của Mẹ năm 2017 rơi vào Chủ Nhật ngày 14/5 - Ảnh: Internet

Trên thực tế, ở Việt Nam trước đây việc mừng Ngày của Mẹ không thịnh hành lắm. Thay vào đó, những người con sẽ bày tỏ lòng hiếu kính với các bậc sinh thành trong ngày Lễ Vu Lan. Tuy nhiên, gần đây, khi internet và mạng xã hội phát triển, Ngày của Mẹ được biết đến rộng rãi hơn. Vì vậy, Ngày của Mẹ năm 2017 (Chủ Nhật ngày 14/5) được mọi người, đặc biệt là giới trẻ, chào đón rất nhiệt tình.

Ngày của Mẹ là ngày để tôn vinh công ơn của những người phụ nữ đã làm mẹ. Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nó được tổ chức hàng năm vào ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5. Tuy nhiên, có một số nước sẽ tổ chức Ngày của Mẹ vào những ngày khác như: Iran kỉ niệm Ngày của Mẹ vào ngày 20/6 của lịch Hồi Giáo. Ở Pháp thì Chủ Nhật tuần cuối cùng của tháng 5 nới là ngày Ngày của Mẹ...

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