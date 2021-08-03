Review là gì? Một bài reviews sản phẩm cần những nguyên tắt và lưu ý gì ?

Reviews là phán đoán hay thảo luận về chất lượng của một cái gì đó. Reviews cũng có nghĩa là xem lại một chủ đề như một phần của nghiên cứu hoặc để xem xét điều gì đó vào lúc khác. Review có nhiều nghĩa khác vừa là danh từ vừa là động từ.

Đánh giá được sử dụng theo nghĩa này như một động từ có nghĩa là viết hoặc nói cách khác là tạo (như video) đánh giá về điều gì đó. Thông thường trước khi một sản phẩm ra mắt thường sẽ có những reviews đánh giá để thu hút khách hàng.

Tôi muốn xem bộ phim mới vì tôi nghe nói nó được đánh giá tốt.

tốt mà họ nhận được.

về mọi thứ. Hầu hết các công ty thậm chí sẽ tự hào về những

về hầu hết mọi thứ trực tuyến, chẳng hạn như phim, sách, điểm nghỉ mát và trường học. Các trang web thương mại điện tử, Google Maps,... cung cấp các

Ví dụ thực tế : Bạn có thể tìm thấy các

Một bài Reviews là một bài phê bình, đánh giá hay cảm nhận của một cái gì đó-một cái nhìn tại các điểm tốt và xấu một cái gì đó. Các bài reviews đánh giá rất phổ biến trong mọi ngành và nhiều người dựa vào chúng để tìm hiểu thêm về thứ họ quan tâm, đặc biệt là thứ họ muốn mua. Một người viết đánh giá là một người phản biện .

Được sử dụng trong câu : Cho bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách xem lại các chương trình truyền hình cho kênh YouTube của cô ấy.

Bạn có thể xem nhận xét trước khi nghĩ đến việc mua một chiếc điện thoại.

Review được sử dụng theo nghĩa này như một danh từ để chỉ một bài tập hoặc buổi học liên quan đến việc ôn tập chủ đề.

Được sử dụng trong một câu :Cần xem xét lại các đặc tính của đồng trước khi bắt đầu bài tập mới

Là một động từ, xem xét cũng có thể có nghĩa là đọc, xem hoặc xem lại một cái gì đó.

Ví dụ thực tế : Một người nào đó sắp xếp đồ đạc lại với nhau có thể sẽ xem lại hướng dẫn nhiều lần trước khi hoàn thành.

Một đầu bếp sẽ xem xét một công thức mà họ đang thử lần đầu tiên để đảm bảo rằng họ không mắc sai lầm.

Một nhà văn sẽ xem xét tác phẩm của họ để tìm lỗi hoặc lỗi ngữ pháp trước khi đưa nó cho người biên tập.

Khi reviews cho một sản phẩm bạn cần nắm rõ một vài nguyên tắt cơ bản ( ảnh: internet.

Nguyên tắc khi viết review cho sản phẩm là gì ?

Thông thường reviews hiện nay chủ yếu sử dụng ở dạng động từ viết và video. Thông thường nó sẽ là những dạng bài review về một sản phẩm nào đó. Do đó cần có những nguyên tắc nhất định cần nắm rõ.

Reviews không nên quá vào quảng cáo.

Review không phải PR hay quảng cáo ( trong một số tình huống chúng được sử dụng nhằm mục đích quảng cáo nhưng bạn không hề nhận ra điều đó trong bài reviews).

Tạo ra những bài reviews mang tính chất sai trái sẽ dẫn đến việc mất khách hàng hoặc giảm độ uy tín thương hiệu.

Bài reviews cần cái nhìn toàn diện và cần phải nêu lên ưu và nhược điểm của nó.

Không có sản phẩm hoàn hảo 100%

Không có sản phẩm nào hoàn hảo 100% do đó khi review nhất định bạn cần phải tránh việc làm sản phẩm hoàn hảo quá mức.Sản phẩm hay dịch vụ đều có điểm tốt và điểm hạn chế. Do đó, khi viết bài review bạn cần nhớ một điều là không có gì hoàn hảo.

Nên sử dụng hình ảnh, video để tạo dựng thêm niềm tin

Mỗi sản phẩm đều có rất nhiều bài review và bạn chỉ là một trong số đó. Theo nhiều nghiên cứu một vài reviews đạt chuẩn cần có cả hình ảnh và video thực tế. Với hình ảnh thực và video đạt chuẩn thương hiệu hay sản phẩm sẽ được nâng cao uy tín trong mắt khách hàng.

Bạn nên sử dụng hình ảnh của riêng mình làm chủ đạo, video thật và con người thật sẽ tốt hơn. Hiện nay nhiều doanh nghiệp thường sử dụng người có tầm ảnh hưởng ( KOL ) để đánh giá và reviews sản phẩm của họ.

Tập trung vào lợi ích chứ đừng tập trung vào tính năng.

Khi viết bài review, bạn nên hướng đến lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ. Bởi vì lợi ích sẽ thuyết phục khách hàng hiệu quả hơn.

Thường khách hàng sẽ tập trung và lợi ích khi mua sản phẩm của bạn, do đó nên tập trung vào lợi ích đi đầu sao đó đến tính năng. Khi khách hàng cảm nhận được lợi ích mà họ có thì bạn đã thành công 50%.

Một số lưu ý cơ bản khi review sản phẩm ( ảnh: internet).

Một số lưu ý trước khi chuẩn bị Review sản phẩm

Bạn cần chuẩn bị thật chu đáo trước khi đánh giá hay nhận xét một sản phẩm để bài reviews của bạn thật hoàn mỹ.

Nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ

Bạn cần nghiên cứu thật kỹ về sản phẩm, dịch vụ để người đọc bài viết tin tưởng và cho khách hàng thấy bạn là người am hiểu trong lĩnh vực. Bạn cần tìm hiểu và tham khảo các tài liệu liên quan đến sản phẩm( Nên có những dẫn chứng nguồn tin cậy để khách hàng xem). Cảm xúc đến từ trái tim là cảm xúc dễ truyền đạt nhất, hãy viết bài review theo kinh nghiệm và cảm xúc của bạn thay vì giải trình lại các thông tin mà bạn thu nhận được.

Nên sử dụng sản phẩm và dịch vụ trước khi viết review

Nếu có thể bạn sẽ phải là nhân chứng sống cho sản phẩm mình sắp đánh giá

Bạn không thể tượng tượng ra những tính năng của sản phẩm mà không sử dụng nó. Nếu bạn copy các thông tin đó thì người sử dụng sẽ biết đâu là thật và đâu là giả.

Tốt nhất hãy là những người đã từng sử dụng. Tuy nhiên đặc thù một số sản phẩm bạn không thể là người trải nghiệm nó, hãy đưa ra những bằng chứng khoa học thuyết phục người xem.

Phải biết “nỗi đau” của khách hàng

Cách để di đến trái tim của khách hàng đó là cảm nhận được nỗi đau của họ, giải quyết thành công nỗi đau của khách hàng bạn sẽ thành công 70%. Bài viết review của bạn cần hướng đến các “nỗi đau” của khách hàng đang gặp phải trước khi mua hay sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Để làm được điều này, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

Cách sử dụng sản phẩm/dịch vụ ra sao? có đơn giản không?

Chất lượng như thế nào

Sản phẩm/dịch vụ phù hợp với đối tượng nào?

Ưu và nhược điểm sản phẩm là gì

Các giải pháp khác khi không sử dụng sản phẩm này

Tôi có nên bỏ tiền để mua sản phẩm/dịch vụ này không

Mua ở đâu?

Cuối cùng.

Review là một nghệ thuật trong đánh giá và nhận xét về một dịch vụ hoặc sản phẩm nào đó. Nó cũng là một trong những thứ được sử dụng nhiều trong cuộc sống chúng ta ( thường xuất hiện ở dạng danh từ).

Trong các dạng reviews thì reviews sản phẩm là phổ biến nhất. Khi bạn bắt đầu thì cần chuẩn bị và tìm hiểu rõ về sản phẩm đó. Tốt nhất hãy dùng chính cảm xúc của mình cũng như là nhân chứng sống về nó.