Các nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy vải thiều có tác dụng hạ đường huyết, ăn nhiều vải có thể bị hạ đường huyết, các triệu chứng nhẹ như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, da xanh xao, da sần sùi, nặng thì buồn ngủ, hôn mê, co giật, liệt tứ chi và nhịp tim không đều, huyết áp giảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quả dứa có chứa nhiều vitamin C giúp bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể, chất chống oxy hóa cao giúp ngăn chặn tích tụ gốc tự do gây nên xơ vữa động mạch, chống ung thư, ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp do có chứa kali và natri thấp. Ăn dứa thường xuyên còn giúp tăng cường sản xuất collagen cho da mịn màng và trắng sáng.

Ngoài những mặt tích cực kể trên, khi ăn dứa chúng ta tuyệt đối không ăn vào buổi tối vì lượng đường và mật cao sẽ không tốt đối với người mắc bệnh thận, đường huyết. Thêm vào đó, lượng axit cao cũng chính là nguyên nhân khiến bạn bị đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Xoài

Xoài thơm ngon và chứa nhiều chất như: canxi, sắt, và một số chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa zethanthin trong xoài giúp mắt khỏe và hạn chế được tình trạng thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, chất beta-carotene có trong xoài cũng giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và kết trực tràng. Tuy nhiên, vì hàm lượng đường quá cao nên ăn xoài về đêm không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với người bị tiểu đường.

Táo tàu

Táo tàu là loại quả tốt cho việc dưỡng âm, dưỡng huyết, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều, nếu không sẽ sinh nhiệt miệng, chướng bụng, hại răng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa của chúng ta.

Thanh long

Giàu vitamin B1, B2, B3 và vitamin C, carotene, anthocyanin, đồng thời chứa canxi, phốt pho, sắt và các nguyên tố vi lượng khác, xoài cũng chứa chất xơ hòa tan, có thể ngăn ngừa táo bón, giúp nhuận tràng. Tuy nhiên, do sự hấp thụ glucose tự nhiên dễ dàng, những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn thanh long vào buổi tối. Những người bị rối loạn tiêu hóa và dễ bị tiêu chảy cũng nên tránh xa loại quả này sau bữa tối.

Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng

Sầu riêng rất nhiều dinh dưỡng và được xem là vị thuốc chữa ho và những bệnh ngoài da hiệu quả. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều sẽ gây nóng trong người, dễ sinh ra mụn nhọt.

Bên cạnh đó, những người bị cao huyết áp, thấp huyết áp hay bệnh tim mạch và đường ruột không nên ăn vào buổi tối vì dễ gặp biến chứng. Bạn cũng nên ăn ít cơm rồi ăn sầu riêng để tránh việc hấp thụ quá nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo thực vật, nó là một loại trái cây ít đường nhưng năng lượng cao. Từ quan điểm bảo vệ sức khỏe, bơ có tác dụng tăng cường chức năng dạ dày và ruột, giảm cholesterol và lipid máu, bảo vệ hệ thống tim mạch và gan. Tuy nhiên, do hàm lượng chất béo thực vật cao nên quả bơ không phù hợp để ăn vào buổi tối, dễ gây tăng huyết áp, tăng cân.