Loại quả chua chua, ngọt ngọt nhiều người ăn hằng ngày nhưng nếu muốn giảm cân cần lưu ý 3 điều này

Hàm lượng calo có trong một quả táo được xem là vừa đủ nên trái cây này thường được đứng trong danh sách ăn của người có chế độ ăn kiêng. Trong táo chủ yếu là nước và chất xơ nên nó sẽ có công dụng làm chậm lại quá trình tiêu hóa đối với cơ thể. Từ đó sẽ giúp bạn có cảm giác no lâu hơn và hạn chế được việc thèm ăn.

Táo là một loại trái cây bổ sung rất nhiều chất xơ, khoáng chất, vitamin C,.. Vậy 1 quả táo chứa bao nhiêu calo? Theo chuyên gia dinh dưỡng , trong một quả táo nguyên vỏ có chứa khoảng 94 calo và khi gọt bỏ vỏ thì sẽ chỉ còn khoảng 72 calo.

Theo Viện Linus Pauling, táo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch như flavonoid - một nhóm chất dinh dưỡng thực vật (hóa chất thực vật) được đánh giá cao vì vô số lợi ích sức khỏe , bao gồm chống oxy hóa và chống viêm.

Một bài báo năm 2020 được công bố trên tạp chí Báo cáo khoa học đã chỉ ra flavanol - một loại flavonoid có tự nhiên trong táo - liên quan đến việc ngăn ngừa bệnh tim mạch, dựa trên phát hiện rằng ăn nhiều thực phẩm giàu flavanol sẽ làm giảm huyết áp ở cả đàn ông và phụ nữ. Theo nghiên cứu do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ công bố, ăn táo thường xuyên có liên quan đến nguy cơ đột quỵ thấp hơn 52%.

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Có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một lợi ích sức khỏe khác đã được khoa học chứng minh của việc ăn táo là khả năng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu được công bố trên Food & Function, ăn táo hoặc lê có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 - chính xác là giảm tới 18% nguy cơ. Không chỉ vậy, thậm chí chỉ ăn một khẩu phần táo hoặc lê mỗi tuần cũng giúp giảm 3% nguy cơ mắc bệnh.

Giảm mỡ máu

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ năm 2020 cho thấy ăn hai quả táo mỗi ngày giúp giảm lượng cholesterol trong máu. Các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích sức khỏe cụ thể này do một loại chất xơ hòa tan của táo được gọi là pectin giúp tăng tốc thời gian vận chuyển trong ruột kết và giảm táo bón.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan (có thể được hấp thụ trong nước) giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong thành mạch máu bằng cách hòa tan thành một chất giống như gel dính và loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể bạn. Điều này làm giảm sự xuất hiện của xơ vữa động mạch - nơi tắc nghẽn lưu lượng máu do sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ

Táo chứa một loại polyphenol cụ thể được gọi là quercetin, đây là một sắc tố được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả khác nhau. Ngoài việc giúp táo có màu sắc tươi sáng, quercetin có thể giúp ích cho vô số lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn. Quercetin đã được phát hiện là có tác dụng chống oxy hóa, có nghĩa là nó có thể giúp cơ thể bạn chống lại các tổn thương do oxy hóa gây ra khi bạn già đi.

Theo tạp chí Foods, điều này có thể giúp giải quyết các vấn đề viêm nhiễm tổng thể, nhưng đặc biệt có thể giúp chống lại bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Cùng với những lợi ích tăng cường trí não, các nghiên cứu còn cho thấy quercetin đã được sử dụng cho các đặc tính chống ung thư, chống viêm và kháng vi-rút, đồng thời cũng có khả năng giúp bảo vệ chống lại các vấn đề về tim mạch.

3 thời điểm không nên ăn táo

Giữa các bữa ăn

Ăn táo vào thời điểm này có thể khiến việc bổ sung chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng, từ đó làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa. Nếu vừa ăn táo vừa ăn những món khác thì sẽ rất dễ làm tăng gánh nặng cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đi ngủ vào buổi tối

Táo có tính axit, nếu ăn trước khi đi ngủ vào buổi tối thì sẽ làm tăng tiết axit dịch vị, sinh ra cảm giác đầy bụng, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Thêm vào đó, hệ tiêu hóa lúc này đang cần nghỉ ngơi, việc tiêu hóa thức ăn sẽ gia tăng gánh nặng cho dạ dày.

Bạn không nên ăn nhiều táo vào buổi tối vì ăn đêm không tốt cho tiêu hóa, làm chuyển hóa các chất đường có nhiều trong táo thành chất béo, tích tụ trong cơ thể. Nếu muốn ăn táo vào buổi tối, bạn tốt nhất nên ăn trước khi đi ngủ 1 tiếng hoặc sớm hơn.

Ngay sau bữa ăn

Ăn táo ngay sau bữa ăn dễ gây tắc nghẽn dạ dày. Thức ăn bạn ăn trước đó có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, khiến dạ dày nặng nề, khó chịu. Tốt nhất, bạn nên ăn táo sau bữa ăn khoảng 2 tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi ăn táo để giảm cân

Dưới đây sẽ là một số kinh nghiệm cũng như lưu ý khi ăn táo để giảm cân mà tốt cho sức khỏe:

Chỉ nên sử dụng từ 1 đến 2 quả táo mỗi ngày để tránh gây tăng cân cũng như ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người sử dụng. Không nên ăn táo khi đói. Chỉ nên ăn trước hay sau khi ăn bữa chính từ 25-35 phút.

Trong táo có chứa hàm lượng vitamin C và P khá cao, vậy nên bệnh nhân bị các bệnh liên quan đến dạ dày không nên sử dụng táo quá nhiều. Tránh gây tình trạng bệnh trở nặng hơn. Không nên ăn táo trong thời gian bạn sử dụng thuốc tay vì sẽ làm ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

Việc bổ sung táo vào trong thực đơn giảm cân cần nên kết hợp với tập thể dục để có vóc dáng thon gọn như mong muốn.