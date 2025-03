Tại sao nước dừa được mệnh danh là 'thức uống của sự sống'?

Người ta ưa chuộng nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng do nó đem lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, bên cạnh nước dừa tinh khiết được lấy ra từ những trái dừa tươi xanh, người dân còn uống nước dừa được sản xuất theo dạng lon hoặc đóng chai. Ngoài công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng thay thế cho chất bù điện giải, dùng làm thuốc và sử dụng trong làm đẹp, nấu ăn.

Hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận: Sỏi thận là kết quả của quá trình tích tụ quá nhiều các tinh thể làm từ oxalat, canxi và một số chất khác trong nước tiểu. Khi sỏi phát triển ngày càng nhiều, gia tăng cả về kích thước lẫn độ cứng có thể gây ra nhiều đau đớn, khó chịu cho bệnh nhân. Nước dừa có khả năng ngăn ngừa việc hình thành sỏi thận hoặc sỏi ở bất kỳ bộ phận nào của hệ tiết niệu. Ngoài ra nó còn hỗ trợ giảm thiểu số lượng sỏi kết tụ, hạn chế việc sản sinh ra các gốc tự do nhờ chu trình phân giải nồng độ oxalat cao có trong nước tiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng chống oxy hóa: Trong quá trình trao đổi chất, các tế bào của cơ thể con người sẽ tạo ra các gốc tự do. Khi các phân tử này xuất hiện quá nhiều sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải tình trạng stress oxy hóa, dẫn tới tổn thương tế bào và làm tăng rủi ro mắc các loại bệnh lý khác nhau. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng trong nước dừa có dự trữ một loại chất có công dụng chống oxy hóa tuyệt vời, qua đó giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể trước những tổn thương do các gốc tự do gây nên.

Ổn định huyết áp: Nước dừa cũng có công dụng cải thiện số đo huyết áp tâm thu. Lượng kali chứa trong nước dừa còn được chứng minh giúp hỗ trợ giảm huyết áp ở những bệnh nhân bị huyết áp cao. Đặc biệt các nhà khoa học còn có một phát hiện quan trọng đó chính là nước dừa giúp ngăn cản sự hình thành các huyết khối, phòng chống nguy cơ tắc nghẽn mạch máu và đột quỵ, rất tốt cho hệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa táo bón: Như chúng ta đã biết, nước dừa có đặc điểm là thanh mát, giải nhiệt, tác dụng nhuận trường và phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón.

Tăng cường chuyển hóa: Những dưỡng chất trong nước dừa như các loại vitamin nhóm B, vitamin C, các enzyme và các khoáng chất (đồng, mangan) có tác dụng tăng cường hoạt động chuyển hóa chất béo, protein, đường và giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa.

Những lưu ý khi dùng nước dừa

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời do nước dừa đem lại nhưng không phải ai cũng là đối tượng phù hợp để sử dụng nó. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi dùng nước dừa:

Ảnh minh họa: Internet

- Không tốt cho người bị huyết áp thấp vì sẽ gây hạ huyết áp quá nhiều;

- Nước dừa rất dễ bị hỏng khi không được bảo quản đúng cách. Nếu uống phải nước dừa bị chua, thiu thì rất dễ gây đau bụng và tiêu chảy;

- Nước dừa có tính mát. Trong khi đó những bệnh nhân bị thấp khớp, trĩ, mệt tim do lạnh,... cơ thể thuộc tính hàn. Do đó nếu uống nước dừa sẽ khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn;

- Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1 - 2 trái dừa;

- Đối với mẹ bầu, từ 3 tháng giữa thai kỳ trở đi là thời điểm thích hợp để uống nước dừa vì lúc này thai nhi đã ổn định, không nên uống ở những tháng đầu.