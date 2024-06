Rộ vải mùa hè, thực hư thông tin ăn nhiều hại gan, giảm chức năng thanh lọc: Chuyên gia giải đáp

Lợi ích của vải

Theo PLO thông tin trên The Times of India, quả vải chứa một số khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như kali, đồng, vitamin C, epicatechin và rutin. Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chống nhiễm trùng và bảo vệ cơ thể chống lại các mầm bệnh có hại. Ngoài ra, vải có chứa vitamin B6, cũng đóng vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch.