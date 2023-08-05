Rau muống rẻ bèo ở Việt Nam bổ tới đâu mà khiến người Nhật rất thích?

Dinh dưỡng 05/08/2023 09:02

Dưới đây là những lý do khiến người Nhật cực thích loại rau này.

Rau muống là loại thực phẩm không còn xa lạ gì với bữa cơm người Việt. Loại rau này cực kỳ dễ mua, dễ trồng, giá thành lại rẻ nên được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam. Nhưng ít ai biết bó rau chỉ vài nghìn đồng lại chứ một lượng dưỡng chất dồi dào, có lợi cho sức khỏe.

Ở Việt Nam rau muống chỉ là rau bình dân, nhưng ít ai ngờ ở Nhật rau muống được bán giá khá cao: 10 cọng rau muống rơi vào khoảng 100 nghìn đồng. Thậm chí, nhiều người Nhật còn bày tỏ thích ăn món rau muống xào.

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Rau muống có nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Lợi ích sức khỏe khi ăn rau muống

Ngăn ngừa ung thư

Rau muống bao gồm 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau, thích hợp để phòng ngừa ung thư (trực tràng, dạ dày, vú, da).

Các chất này có tác dụng loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, giúp thay đổi điều kiện sinh sôi của các tế bào ung thư và tăng cường môi trường tế bào tự nhiên.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn rau muống thường xuyên kích thích phát triển các chất đề kháng chống lại bệnh tiểu đường. Đồng thời, nó cũng được sử dụng để điều trị đái tháo đường ở phụ nữ mang thai.

Tăng khả năng miễn dịch 

Rau muống chứa một lượng vitamin C làm tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn bệnh cảm và cúm. Các nhà nghiên cứu nói hàm lượng vitamin C trong rau còn nhiều hơn trái cây.

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Các bộ phận trên cơ thể có thể cải thiện chức năng nhờ rau muống.

 

Tốt cho mắt 

Rau muống giàu vitamin A tốt cho mắt. Vitamin A là một chất chống oxy hóa rất hữu ích để chống lại sự tấn công gốc tự do vào giác mạc của mắt.

Tốt cho gan

Theo nghiên cứu, rau muống có thể ngăn ngừa tổn thương gan. Tác dụng của các hợp chất hóa học trong rau góp phần điều chế các enzyme giải độc và chất chống oxy hóa cũng như tác động của các gốc tự do.

Điều trị thiếu máu

Sắt là khoáng chất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là các tế bào máu đỏ. Vì vậy, hàm lượng sắt cao trong lá rau muống rất có lợi cho những người bị thiếu máu cũng như phụ nữ mang thai.

Lợi ích sức khỏe khác

Ngoài những lợi ích nêu trên, rau muống còn có hiệu quả trong điều trị đau bụng kinh, đau răng, chảy máu mũi…

Nó cũng là loại thuốc an thần cho những người mất ngủ hoặc khó ngủ, thúc đẩy nôn trong trường hợp bị ngộ độc. Bên cạnh đó, bạn có thể hạ sốt bằng cách sử dụng thấm nước ép rau muống vào miếng gạc lạnh.

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