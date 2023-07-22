Quỹ sữa đồng hành cùng em trên những hành trình của ước mơ và nụ cười

Là tỉnh miền núi, trung du nằm ở vùng duyên hải, với hơn 80% đất đai là đồi núi, Quảng Ninh tập trung 22 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, nhiều nhất là dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Mường… Riêng tại huyện Bình Liêu, có đến 95,8% người dân là đồng bào thiểu số.

Đối với đa số trẻ em ở thành phố, sữa là thực phẩm quá thân thuộc khi hầu như bé nào cũng được uống 1-2 hộp mỗi ngày. Nhưng tại những huyện miền cao như Húc Động, đây là lần đầu tiên, thực đơn của các bé tại trường sẽ có sữa đều đặn mỗi ngày, liên tục trong 3 tháng của năm học này.

Phần đông các hộ gia đình ở đây có hoàn cảnh khó khăn, các bậc cha mẹ thường bận làm nương rẫy. Thực tế, qua hoạt động khám và tư vấn dinh dưỡng trực tiếp cho 210 học sinh tại Trường Tiểu học Húc Động (xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk nhận thấy, có đến 82,4% trẻ (tức 174 trẻ) bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ suy dinh dưỡng.

“Chúng tôi hy vọng, qua chương trình, bước đầu sẽ giúp các con hình thành được thói quen uống sữa; đồng thời cũng giúp phụ huynh nhận thấy rõ hơn sự cải thiện về thể chất của con, từ đó cố gắng duy trì bổ sung sữa cho trẻ”, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Hoàng Oanh - Trung tâm dinh dưỡng Vinamilk - cho biết.

Với nhiều em học sinh của Trường Mầm non Vô Ngại cách đó không xa, đây cũng là lần đầu tiên các em được nhìn thấy nhiều sữa như thế. Bé nào cũng ngồi ngay ngắn háo hức chờ nhận sữa, rồi nhanh chóng uống hết trong “một nốt nhạc”. Nụ cười theo đó cũng ánh lên trong đôi mắt đen láy.

Các bé học sinh Trường Mầm non Vô Ngại ngồi ngay ngắn, háo hức chờ đón những hộp sữa.

“Con cảm thấy rất vui và mong ước tất cả các bạn nhỏ đều có được món quà như con ngày hôm nay”, em Nguyễn Thị Thu Thủy – học sinh được trao tặng sữa trong đợt 1 - chia sẻ.

Cho ước mong trẻ thơ thành hiện thực

Để mọi trẻ em đều được uống sữa như ước mong của Thủy, năm nay đã là năm thứ 16, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tiếp tục hành trình trao sữa cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trên cả nước.

Ngoài Quảng Ninh, vừa qua, Vinamilk tiếp tục trao tặng hơn 141.000 hộp sữa cho gần 1.600 trẻ em tại Nghệ An hay hơn 134.000 hộp sữa Vinamilk ADM đã tiếp tục lên đường đến với 1.500 trẻ em Quảng Ngãi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nhiều địa phương khác như Lạng Sơn, Hưng Yên, Thanh Hóa, Phú Yên, Cần Thơ... cũng đã nhận sữa trong đợt 1, với tổng số lượng gần 400.000 hộp.

Gần 400.000 hộp sữa đã được trao tặng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đợt 1.

Trong học kì 2 của năm học 2022-2023, các em đã bắt đầu uống sữa từ tháng 4 và kéo dài đến hết năm học, trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. 3 tháng đến lớp cũng là tròn 90 ngày các bé được uống sữa đều đặn, đúng giờ với sự chung tay của thầy cô giáo.

“Dịp hè, đối với các trung tâm bảo trợ, mái ấm mà các con sống và học tập tại đơn vị, Quỹ sữa sẽ chuyển sữa cả trong dịp hè. Còn đối với các trường học, ngay khi học kì mới của năm học 2023-2024 được bắt đầu vào tháng 9 tới đây, đồng loạt hơn một triệu hộp sữa cũng sẽ được Vinamilk chuyển đến tận tay các con”, bà Vũ Thị Thúy Huyền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) Việt Nam - cho biết.

Cùng nhau, “để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”

Để những hộp sữa đến đúng với các em cần hỗ trợ và việc uống sữa được thực hiện đúng quy định, Vinamilk & Quỹ BTTE Việt Nam, phối hợp chặt chẽ cùng Quỹ BTTE địa phương, Sở Lao động, Thương binh & Xã Hội các tỉnh trong việc lập danh sách, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn bảo quản, thực hiện sao cho hiệu quả.

Ngay từ khâu lựa chọn sản phẩm đã được thực hiện kĩ lưỡng. Theo đó, dòng sản phẩm được lựa chọn năm nay là sữa Vinamilk ADM - sản phẩm có bổ sung các vitamin, khoáng chất cần thiết cho trẻ em, phù hợp với đối tượng thụ hưởng của Quỹ sữa.

Từng hộp sữa ADM được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi xuất kho và trao đến tận tay các em nhỏ trong chương trình.

Hiện các nhà máy đã lên kế hoạch sản xuất để đảm bảo lượng sữa cung cấp cho chương trình trong đợt phát sữa thứ 2 trong năm. “Mỗi hộp sữa sản xuất ra đều được Vinamilk kiểm soát chặt chẽ các công đoạn từ nguyên liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm kỹ lưỡng trước khi xuất kho và giao đến tận các đơn vị nhận sữa, kể cả những điểm trường vùng sâu, vùng xa, miền núi... Hàng năm Nhà máy đều nhận nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ Quỹ sữa. Đối với anh chị em nhân viên Nhà máy, đây cũng là một niềm vui trong công việc, khi được góp sức cho chương trình ý nghĩa này của công ty”, ông Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Nhà máy Tiên Sơn của Vinamilk tại Bắc Ninh – bày tỏ.

Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam là chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có quy mô triển khai lớn nhất cũng như được thực hiện dài hạn, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh “Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”. Sau 16 năm, Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng hơn 42 triệu hộp sữa dinh dưỡng và gửi gắm yêu thương đến cho hơn 500.000 trẻ em trên khắp Việt Nam với tổng giá trị hỗ trợ đến nay đã lên đến 200 tỷ đồng.