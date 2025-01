Quả Phật Thủ từ mâm ngũ quả đến vị ' thuốc quý' tốt cho sức khỏe chẳng ai hay

Phật thủ là loại quả mang ý nghĩa tâm linh, biểu tượng may mắn nên được nhiều gia đình trưng bày trong mâm ngũ quả ngày Tết. Quả phật thủ có ăn được không vẫn là vấn đề nhiều người tranh cãi.

Cải thiện sức khỏe hô hấp: Tinh dầu phật thủ có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, giúp làm giảm viêm nhiễm đường hô hấp, long đờm, giảm ho. Hợp chất limonene trong phật thủ có tác dụng giãn phế quản, giúp thông thoáng đường thở, giảm triệu chứng khó thở ở những người bị hen suyễn hoặc viêm phế quản. Một số nghiên cứu cho thấy tinh dầu phật thủ có thể giúp giảm co thắt phế quản, giảm viêm trong đường hô hấp, từ đó giúp kiểm soát triệu chứng hen suyễn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Quả phật thủ là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, đây là một chất chống oxy hóa mạnh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Ăn quả phật thủ thường xuyên cũng có thể cải thiện khả năng chống nhiễm trùng và bệnh tật của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng, mệt mỏi: Hương thơm của tinh dầu phật thủ có tác dụng an thần, giảm stress, cải thiện tâm trạng. Hợp chất limonene trong tinh dầu phật thủ được chứng minh là có tác dụng giảm lo âu, căng thẳng, thúc đẩy giấc ngủ sâu và ngon hơn. Uống trà phật thủ trước khi đi ngủ có thể giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn. Các hợp chất trong phật thủ có tác dụng điều hòa hệ thần kinh, giảm căng thẳng thần kinh, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hỗ trợ điều trị sốt và ho: Quả phật thủ cũng có thể được dùng để hỗ trợ điều trị sốt và ho. Nấu với gạo và đường có thể tạo thành món cháo làm dịu cơn đau ngực do tràn dịch màng phổi. Pha trà phật thủ cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề về tiêu hóa như loét dạ dày, co thắt dạ dày, đầy hơi và buồn nôn.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch: Các khoáng chất như kali trong phật thủ giúp điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, phật thủ còn chứa hesperidin, một loại flavonoid có tác dụng tăng cường sức bền thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Chất xơ trong phật thủ có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, bảo vệ tim mạch khỏe mạnh. Pectin trong phật thủ cũng có tác dụng giảm hấp thu cholesterol từ thức ăn.