Những thực phẩm 'bẩn' dễ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, 4 món ăn quen thuộc này có khả năng cao nhất

Dinh dưỡng 23/05/2023 06:57

Cho đến nay, ghi nhận nhiều ca trong cộng đồng ngộ độc do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, đặc biệt, nguyên nhân được chỉ ra từ một số thực phẩm quen thuộc.

Theo thông tin từ VietNamPlus mới đây, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận về nguyên nhân 76 trẻ em mầm non ở huyện Đô Lương, Nghệ An, bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua tại trường.

Theo đó, 76 học sinh Trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, bị ngộ độc là do nhiễm vi khuẩn S.aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng).

Cũng theo Báo Kinh tế đô thị, liên quan đến vụ ngộ độc tại trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên nhân khiến 72 học sinh nhập viện vào 3/2023 là do thịt gà nhiễm khuẩn tụ cầu vàng.

Đây là một loại vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh và tạo ra độc tố khi thực phẩm không được bảo quản đúng cách. Chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng nguy cơ ngộ độc do tụ cầu gây ra, người dân cần tuân theo quy tắc sơ chế và chế biến thực phẩm an toàn.

Những thực phẩm 'bẩn' dễ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, 4 món ăn quen thuộc này có khả năng cao nhất - Ảnh 1
Ghi nhận nhiều ca ngộ độc do vi khuẩn tụ cầu vàng. Ảnh: Kinh tế đô thị 

Tụ cầu vàng là vi khuẩn hình cầu, tụ thành từng cụm như chùm nho, không di động. Chúng phân bố rộng rãi trong tự nhiên, thường ký sinh trên da và niêm mạc. Thực phẩm giàu chất đạm, chất béo như: thịt gia súc, gia cầm, cá hoặc thực phẩm có hàm lượng nước cao, nhiều tinh bột và nhiệt độ bảo quản không đảm bảo thường dễ bị nhiễm tụ cầu vàng.

Theo đó, chuyên gia cho hay, những thực phẩm dễ bị nhiễm tụ cầu vàng nhất là:

- Sữa

- Thịt băm 

- Thịt gia súc 

- Thịt gia cầm. Nhất là khi những thực phẩm này nếu không được bảo quản hoặc bảo quản không đúng cách, để bị ôi thiu dễ nhiễm tụ cầu vàng.

Ngoài ra, một số thức ăn khác có thể được kể như: Tất cả chất đạm (có thể chế biến nấu nướng), trứng, salad (có trứng, cá ngừ, thịt gà, khoai tây, mỳ ống), các loại bánh nướng có kem, các sản phẩm từ sữa…

Những thực phẩm 'bẩn' dễ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, 4 món ăn quen thuộc này có khả năng cao nhất - Ảnh 2
Cẩn trọng với vi khuẩn tụ cầu vàng. Ảnh: VietNamPlus 

Ở điều kiện bình thường chúng không gây bệnh, nhưng khi vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể, thông qua các vết thương trên da, đường hô hấp, tiêu hóa… chúng có thể gây ra các nhiễm trùng rất nghiêm trọng như: Chốc lở, viêm mô tế bào trên da; viêm tủy xương, viêm phổi, thậm chí khi chúng xâm nhập vào máu có thể bị nhiễm khuẩn huyết gây sốc hay suy đa phủ tạng và dẫn tới tử vong.

Triệu chứng khi bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng:

- Nôn mửa dữ dội do vi khuẩn giải phóng độc tố vào trong thực phẩm khiến người bệnh bị nhiễm độc.

- Bệnh nhân có thể bị sốt.

- Trường hợp nặng có thể bị tiêu chảy, choáng váng.

Đặc biệt, PGS.TS Trần Đáng cảnh báo trên Báo Kinh tế đô thị, tụ cầu vàng còn tồn tại rất nhiều trong cơ thể con người. Loại vi khuẩn này thường ẩn nấp trong mũi, miệng, mắt, tay, nách… Do đó, nguy cơ dễ nhiễm vào trong các loại thực phẩm.

Khi chế biến, chia thực phẩm, mỗi người dân phải giữ gìn vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm, đeo găng tay, khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ. Người tiêu dùng khi mua thực phẩm phải chọn cẩn thận, bảo quản để thực phẩm không bị ôi thiu, ô nhiễm. Dụng cụ chế biến thực phẩm cũng phải được giữ vệ sinh sạch sẽ.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh thông tin trên Báo Kinh tế đô thị - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra ở bất cứ món ăn nào, thậm chí, cả trong nước uống.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, quá trình lựa chọn thực phẩm dù rất tốt, tươi sống, đảm bảo ATTP nhưng vẫn có thể nhiễm vi khuẩn từ nhà bếp tới bàn ăn.

 

Nguyên nhân vụ 76 trẻ em ngộ độc do ăn sữa chua: Tìm thấy vi khuẩn tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh

Nguyên nhân vụ 76 trẻ em ngộ độc do ăn sữa chua: Tìm thấy vi khuẩn tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh

Đã có kết luận nguyên nhân vụ 76 trẻ mầm non ở huyện Đô Lương bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua tại trường.

Xem thêm
Từ khóa:   tụ cầu vàng thực phẩm nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng vi khuẩn tụ cầu vàng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin