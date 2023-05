Những thực phẩm 'bẩn' dễ nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, 4 món ăn quen thuộc này có khả năng cao nhất

Theo thông tin từ VietNamPlus mới đây, chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cho biết đã có kết luận về nguyên nhân 76 trẻ em mầm non ở huyện Đô Lương, Nghệ An, bị ngộ độc sau khi ăn sữa chua tại trường.

Theo đó, 76 học sinh Trường Mầm non Thuận Sơn, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, bị ngộ độc là do nhiễm vi khuẩn S.aureus (vi khuẩn tụ cầu vàng).