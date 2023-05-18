Người tiểu đường có thèm ngọt thì đừng nên bỏ qua 5 món ăn: kiểm soát tốt lượng đường huyết cơ thể, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm

Dinh dưỡng 18/05/2023 06:15

Dưới đây là 5 gợi ý về các món ăn có vị ngọt nhưng lại có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, cực kỳ thích hợp cho người bị tiểu đường.

Sữa chua Hy Lạp

Với 20 gam protein trong mỗi khẩu phần 200 gam, sữa chua Hy Lạp có thể là một lựa chọn ăn nhẹ tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường. Nó giúp tăng lượng protein của bạn, từ đó có thể giúp hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và giảm cảm giác thèm ăn.

Điều thú vị là, một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc bổ sung hàng ngày với sữa chua được tăng cường vitamin D và men vi sinh có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tốt nhất bạn nên chọn sữa chua Hy Lạp nguyên chất, ăn cùng chúng với trái cây và một số loại hạt để gia tăng hương vị cho sữa chua.

Người tiểu đường có thèm ngọt thì đừng nên bỏ qua 5 món ăn: kiểm soát tốt lượng đường huyết cơ thể, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây tươi

Trái cây là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc bệnh tiểu đường đang thèm đồ ngọt. Giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, trái cây là một lựa chọn lành mạnh.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại trái cây đều như nhau. Có một số loại trái cây có lượng đường cao và với người mắc bệnh tiểu đường chỉ nên ăn những loại trái cây có hàm lượng đường thấp như các loại quả mọng (dâu tây, quả việt quất), táo, cam và bưởi.

Người tiểu đường có thèm ngọt thì đừng nên bỏ qua 5 món ăn: kiểm soát tốt lượng đường huyết cơ thể, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắp

Bắp cung cấp vitamin (vitamin A, vitamin B, vitamin C), khoáng chất (kali, magie, sắt, kẽm), chất xơ, ít natri, chất béo. Một trái bắp cung cấp khoảng: 77 calo , carbohydrate: 17,1 gam, đường: 2,9 gam, chất xơ: 2,5 gam, chất đạm: 2,9 gam, chất béo: 1,1 gam. Bắp có chỉ số đường huyết thấp là 52 nên không ảnh hưởng đến lượng đường huyết trong máu. Tuy nhiên, người bệnh tiểu đường chỉ được ăn khoảng nửa trái bắp tương ứng với 90 gam.

Người tiểu đường có thèm ngọt thì đừng nên bỏ qua 5 món ăn: kiểm soát tốt lượng đường huyết cơ thể, ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la đen

Khi thưởng thức vừa phải, sô cô la đen có thể là một lựa chọn lành mạnh và ngon miệng để đáp ứng nhu cầu thèm đồ ngọt. Theo Healthline, sô cô la đen đặc biệt giàu flavonoid, một loại hợp chất thực vật có thể giúp ngăn ngừa kháng insulin và chống lại các vấn đề về tim mạch cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Thêm vào đó, sô cô la có chứa lượng đường, carbs và calo thấp hơn so với sô cô la sữa, chỉ với 13 gram carbohydrate trong mỗi khẩu phần 1 ounce (28 gram). Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn hãy tìm sô cô la đen có hàm lượng ca cao ít nhất 70% và chỉ nên ăn khoảng 28g mỗi lần.

Salad

Thành phần chính tạo nên món salad gồm: rau xanh, rau nhiều màu sắc (dưa chuột, nấm, ớt chuông, bông cải xanh, măng tây, hành tây, cà rốt), nước xốt. Một số loại salad người bệnh có thể lựa chọn như: salad trái cây, salad gà băm nhỏ, salad bông cải… Người bệnh tiểu đường có thể ăn chừng nửa chén salad ăn vặt.

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