Người bị cao huyết áp nên kiêng ăn thực phẩm gì là tốt nhất?

Dinh dưỡng 24/05/2023 09:01

Dưới đây là những loại thực phẩm mà người bị cao huyết áp tốt nhất nên hạn chế ăn để tránh bệnh tình trở nặng, nguy hiểm tính mạng như chơi.

Hạt hướng dương

Món ăn vặt quen thuộc này không tốt với người cao huyết áp. Hạt hướng dương chứa nhiều natri, vì vậy nếu ăn nhiều món ăn này sẽ khiến huyết áp tăng cao hơn.

Người bị cao huyết áp nên kiêng ăn thực phẩm gì là tốt nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chua

Dưa chua là một trong những thủ phạm chính gây ra chứng tăng huyết áp. Vì trong dưa có hàm lượng muối cao. Vậy nên, người có bệnh huyết áp cao nên tránh sử dụng thực phẩm này. Nó là loại thực phẩm nằm trong danh sách hàng đầu về thực phẩm cần tránh với người huyết áp cao.

Người bị cao huyết áp nên kiêng ăn thực phẩm gì là tốt nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muối và thực phẩm chế biến sẵn

Đứng đầu danh sách những thực phẩm đại kỵ với người cao huyết áp chính là muối. Những người có thói quen ăn mặn không chỉ tăng nguy cơ cao huyết áp mà còn khiến họ dễ mắc bệnh tim. Để an toàn, mỗi ngày người bệnh cao huyết áp chỉ nên dùng tối đa 1.500g muối mà thôi.

Theo ước tính, có khoản 75% lượng muối chúng ta thường dùng là đến từ thực phẩm đóng gói. Ngoài ra, các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt nguội, pizza đông lạnh, nước ép rau củ, súp đóng hộp, cà chua đóng hộp cũng chứa rất nhiều muối.

Rượu bia

Uống nhiều rượu bia có thể làm tăng huyết áp. Ở những người không bị cao huyết áp, hạn chế uống rượu giúp giảm nguy cơ tăng huyết áp.

Ngoài ra, các loại đồ uống có cồn chứa nhiều đường và calo có thể dẫn đến tình trạng thừa cân và béo phì, làm tăng nguy cơ cao huyết áp.

Người bị cao huyết áp nên kiêng ăn thực phẩm gì là tốt nhất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bánh ngọt

Đừng nghĩ rằng ăn bánh ngọt chỉ có đường. Ăn quá nhiều bánh ngọt và bánh quy có thể dẫn tới cao huyết áp. Có rất nhiều loại bánh sử dụng tỷ lệ muối và đường đặc biệt để tăng hương vị. Và những nguyên liệu này càng làm cho bạn bị tăng huyết áp.

Người bị cao huyết áp nên kiêng ăn thực phẩm gì là tốt nhất? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thịt đỏ

Thịt đỏ chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, protein khiến cơ thể khó tiêu hóa. Những người thường xuyên ăn thịt đỏ sẽ dẫn đến sự tích tụ chất béo, từ đó làm tăng huyết áp và tăng nồng độ lipid trong máu.

Đặc biệt đối với những người cao huyết áp, ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch và đột quỵ.

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