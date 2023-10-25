Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần thịt ngon bổ cả con lợn chỉ có 200 gram, nhiều người chưa nghe tên, ít ai mua được

Dinh dưỡng 25/10/2023 05:00

Thịt má đào là cái tên khá xa lạ với nhiều người nhưng được coi là “báu vật" của con lợn với hương vị cực ngon. Nhưng không phải ai cũng biết về phần thịt này thơm ngon bổ dưỡng này. 

Thịt má đào là gì?

Khi ghé thăm chợ, hầu hết mọi người thường tập trung vào việc mua thịt ba chỉ, thịt bắp, hoặc thịt mông. Thịt xương sườn, một lựa chọn khá phổ biến, cũng thu hút sự quan tâm của họ. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng trên cơ thể con lợn, phần thịt  hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng, như một loại “nhân sâm ngàn năm” của thịt lợn gọi là thịt má đào

Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần thịt ngon bổ cả con lợn chỉ có 200 gram, nhiều người chưa nghe tên, ít ai mua được - Ảnh 1
Cả một con lợn chỉ có 200-300 gram phần thịt má đào. Ảnh minh họa: Internet

Thịt má đào không được biết rộng rãi vì nhiều người chỉ quen nghe thịt má heo thôi. Nhưng thực ra thịt má của con heo có 2 phần, bên ngoài là thịt má ngoài còn bên trong là thịt má đào.

Thịt má ngoài thường không ngon bằng thịt má đào vì hơi nhiều mỡ hơn. Còn thịt má đào có gân mềm xen kẽ, gân tơ mềm chứ không hề cứng hay dai. Đáng nói là cả một con lợn chỉ có 200-300 gram phần thịt má đào nên thường hết rất sớm, cũng vì thế mà rất ít người biết đến.

Đặc điểm vàng của thịt má đào chính là nhiều gân, gân xen kẽ với thịt nhưng gân rất mềm, không hề cứng hay dai. Đây là kiểu thịt siêu siêu thích đối với những ai vừa không thích ăn thịt khô xơ xác lại không muốn quá béo ngậy gây ngán. Cắn một miếng thịt má đào là "bao phê" vì vừa đủ sự mềm, không cứng, phần gân thì tơ tơ chứ không kiểu "sựt sựt mắc vào răng".

Giá của thịt má đào

Do phần thịt má đào rất ít nên chị em nội trợ muốn mua phải đi mua từ sáng sớm hoặc trả tiền trước thì người bán thịt để lại cho. Hiện tại giá thành của phần thịt má đào tại các chợ truyền thống vào khoảng 180.000 đồng/kg cho một món ăn ngon lạ miệng.

Ngoài ra để tìm được nguồn cung cấp đa dạng hơn và không cần phải đến chợ sớm, bạn có thể mua online tại những nơi uy tín với giá khoảng 90.000 đồng.

Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần thịt ngon bổ cả con lợn chỉ có 200 gram, nhiều người chưa nghe tên, ít ai mua được - Ảnh 2
Thịt má đào tại các chợ truyền thống vào khoảng 180.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi chọn thịt má đào ngon

- Bề mặt miếng thịt má đào khô ráo, không ẩm ướt. Nếu chạm vào cảm thấy hơi ẩm thì đó là thịt lợn đông lạnh hoặc đã bị bơm nước.

- Màu sắc của miếng thịt phải tươi sáng. Nếu thấy màu thâm đen thì tuyệt đối đừng chọn.

- Ngửi thấy thịt lợn có mùi lạ thì nên tránh vì thường như thế là thịt đã bị ôi thiu.

Bí quyết nấu bộ phận má đào ngon

Lưu ý khi chế biến các món ăn từ thịt má đào 

- Nấu trong thời gian dài để thịt không bị dai, cứng. Miếng thịt có đủ thời tiết ra chất béo để mềm, thơm hơn.

- Nếu có điều kiện hãy cho thịt vào chảo rán qua cho vàng đều 2 mặt sau đó mới đem đi hầm hoặc kho.

Người bán thịt 20 năm ở chợ tiết lộ phần thịt ngon bổ cả con lợn chỉ có 200 gram, nhiều người chưa nghe tên, ít ai mua được - Ảnh 3
Miếng thịt có đủ thời tiết ra chất béo để mềm, thơm hơn. Ảnh minh họa: Internet

- Kết hợp thêm với các loại rượu gạo hoặc rượu táo, rượu vang để nâng cao hương vị món ăn.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể nấu bộ phận này chung với các loại rau củ cũng được món hầm cực ngon lại giàu dinh dưỡng.

- Nên ngâm thịt má đào với nước muối loãng 20 - 30 phút để loại bỏ hoàn toàn phần máu thừa.

- Trong nồi nước chần thịt cũng nên cho 1 - 2 lát gừng tươi, hành lá để khử mùi hôi, tanh còn sót lại hiệu quả.  

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