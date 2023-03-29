Né xa nhiễm trùng đường tiết niệu với chỉ với 1 quy tắc đơn giản ai cũng làm được

Tiến sĩ Ankit Kayal, khoa tiết niệu tại bệnh viên Pristyn Care cho biết: “Mặc dù thuốc kháng sinh thường được sử dụng để điều trị UTI, nhưng việc phòng ngừa là chìa khóa để tránh nhiễm trùng tái phát. Một chế độ ăn uống tốt là một biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh là có hiệu quả đối với UTI.”

Nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) là một tình trạng phổ biến ảnh hưởng đến hàng triệu người, đặc biệt là phụ nữ. Nhiễm trùng xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu và bắt đầu nhân lên gây ra các triệu chứng như đau khi đi tiểu, đi tiểu nhiều lần và đau vùng chậu.

Uống nước là điều cần thiết để duy trì sức khỏe tối ưu và đặc biệt quan trọng để ngăn ngừa UTI. Khi bạn uống nhiều nước, nó sẽ giúp loại bỏ vi khuẩn có hại và độc tố có thể có trong đường tiết niệu. Ngoài ra khi cơ thể đủ nước sẽ giúp làm loãng nước tiểu, làm giảm nồng độ vi khuẩn và các chất khác có thể gây kích ứng bàng quang và niệu đạo.

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Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các chất lỏng đều được tạo ra như nhau khi ngăn ngừa UTI. Mặc dù nước là lựa chọn tốt nhất, nhưng các chất lỏng khác như cà phê, trà và soda thực sự có thể làm tăng nguy cơ phát triển UTI. Điều này là do những đồ uống này có thể gây kích ứng bàng quang và niệu đạo, một số có chứa các chất có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn. Do đó, tốt nhất bạn nên lấy nước làm nguồn cung cấp nước chính để ngăn ngừa UTI.

Thực phẩm nên ăn khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu

Những thực phẩm này chứa một thành phần quan trọng hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn và ngăn không cho vi khuẩn bám vào niêm mạc đường tiết niệu.

Quả nam việt quất, quả việt quất, quả mâm xôi và các loại quả mọng khác hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và bảo vệ chống nhiễm trùng.

Sinh tố là một cách tuyệt vời để tiêu thụ nhiều quả mọng trong chế độ ăn uống của bạn.

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Cam, sô cô la đen, sữa chua men vi sinh không đường, cà chua, bông cải xanh và rau bina là những thực phẩm có thể phục hồi tổn thương do UTI.

Cà phê decaf, nước ép lựu, nam việt quất hoặc việt quất, cũng như trà đen và trà xanh, là những lựa chọn đồ uống tuyệt vời khi đối phó với UTI.

Thói quen sinh hoạt để hồi phục sớm sau UTI: ​

Ngoài việc uống nước, còn có những thay đổi khác trong lối sống có thể giúp ngăn ngừa UTI cho bạn.

Ví dụ, điều quan trọng là phải thực hành vệ sinh tốt bằng cách lau từ trước ra sau sau khi đi vệ sinh, tránh mặc quần áo bó sát và đi tiểu trước và sau khi sinh hoạt tình dục. Bạn cũng cần tránh các chất kích thích như xà phòng mạnh và sữa tắm quá nhiều bong bóng có thể gây kích ứng và viêm đường tiết niệu.

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Tiến sĩ Kayal chia sẻ: ''Nếu một người dễ bị nhiễm trùng tiểu hoặc có tiền sử nhiễm trùng tái phát, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể đề xuất các biện pháp phòng ngừa bổ sung như dùng men vi sinh hoặc sử dụng kem bôi estrogen. Điều quan trọng là bạn nên làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để phát triển một kế hoạch cá nhân hóa nhằm ngăn ngừa UTI dựa trên nhu cầu cá nhân và tiền sử bệnh của bạn.''

Tóm lại, uống nước là một cách đơn giản và hiệu quả để ngăn ngừa UTI. Bằng cách giữ nước, bạn có thể giúp loại bỏ vi khuẩn có hại và làm loãng nước tiểu, điều này có thể làm giảm nguy cơ phát triển nhiễm trùng.

Mặc dù điều cần nhớ là phải thực hành vệ sinh tốt và tránh các chất kích thích, nhưng uống nhiều nước nên là một phần quan trọng trong bất kỳ kế hoạch phòng ngừa nhiễm trùng tiểu nào. Nếu bạn có tiền sử nhiễm trùng tiểu tái phát hoặc đang có các triệu chứng nhiễm trùng, bạn nên sớm tìm kiếm sự chăm sóc y tế để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Theo Times of India