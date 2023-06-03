Loại trái cây màu đỏ vừa rẻ rề, ăn vào thanh mát đánh bay cái nóng mùa hè

Dinh dưỡng 03/06/2023 07:54

Vải có nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nên ăn với lượng vừa phải, nếu ăn quá nhiều sẽ có tác dụng ngược gây hại cho sức khoẻ.

Vải là một trong những loại quả rất được ưa thích của tất cả mọi người vào mùa hè. Nhưng không phải ai cũng sẽ hiểu hết được lợi ích và tác hại nếu ăn quá nhiều sẽ như thế nào. Trong quả vải còn rất giàu vitamin và các loại khoáng chất, bao gồm: Vitamin C, kali, đồng, vitamin nhóm B, C, E, K, beta carotene, epicatechin, rutin và nhiều hợp chất thực vật chống oxy hóa khác nhau.

Vì có rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng nên quả vải có thể ngăn ngừa được ung thư, điều hoà huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch. Một chén vải chứa khoảng 135 mg vitamin C. Đây là hàm lượng vitamin C tương đối cao. Một trong những chức năng “ăn tiền” của vitamin C là tăng cường khả năng miễn dịch và “phòng thủ” cho cơ thể. Giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật, nhất là các bệnh cảm, cúm...

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Mùa hè là mùa “thần chết” của làn da, nó khiến da dễ nổi mụn và đốm do da tiết nhiều chất nhờn cùng với bụi bẩn ngoài đường. Ngoài việc làm sạch, nuôi nấng da từ bên ngoài, bạn cũng cần nuôi dưỡng da từ bên trong bằng chính trái vải. Các chất chống oxy hóa trong trái vải sẽ giúp da khỏe mạnh hơn, loại bớt những nếp nhăn, tạo cho làn da nét trẻ trung hơn.

Bên cạnh những công dụng đó thì nhóm người sau đây không nên ăn vải vì sẽ có tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khoẻ như:

  1. Người bị tiểu đường: Những người bị tiểu đường nên hạn chế ăn vải, vì lượng đường trong vải khi vào cơ thể sẽ gây cảm giác no, dẫn tới không thể ăn được các loại thức ăn khác gây hạ đường huyết.
  2. Không ăn khi cơ thể nhiệt, người máu nóng: Vải là một trong những loại quả nằm trong danh sách có tính nóng. Do đó, khi ăn quá nhiều vải sẽ gây ra cảm giác nóng nực, khó chịu, nhiệt miệng nặng có thể dẫn đến tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, chân tay bủn rủn…
  3. Phụ nữ có thai: Phụ nữ có thai nên ăn vải với số lượng ít, vì đây là nhóm rất dễ mắc bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến sức khoẻ của thai nhi cũng như là sản phụ. Nếu phụ nữ mới sinh đang cho con bú ăn vải nhiều có thể gây nhiễm khuẩn đẫn đến tử vong.

Loại trái cây màu đỏ vừa rẻ rề, ăn vào thanh mát đánh bay cái nóng mùa hè - Ảnh 2

Mách bạn cách chọn vải thật tươi ngon nhé. Nên chọn những chùm quả có phần cành dẻo và lá còn tươi mới. Vỏ quả vải có màu sắc đỏ hồng, không có các đốm nâu đen, phần gai trên vỏ của quả nhẵn, nở to chứng tỏ quả đã chín. Quả vải mọng nước, chín là quả khi dùng tay ấn nhẹ thấy quả mềm căng mọng và có độ đàn hồi, có mùi thơm của vải, không bị chảy nước hay có vị chua. Hãy nhớ chỉ nên ăn ít khoảng từ 5-10 quả thôi nhé để đảm bảo sưc khoẻ luôn tốt.

 

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