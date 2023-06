Vải là một trong những loại quả rất được ưa thích của tất cả mọi người vào mùa hè. Nhưng không phải ai cũng sẽ hiểu hết được lợi ích và tác hại nếu ăn quá nhiều sẽ như thế nào. Trong quả vải còn rất giàu vitamin và các loại khoáng chất, bao gồm: Vitamin C, kali, đồng, vitamin nhóm B, C, E, K, beta carotene, epicatechin, rutin và nhiều hợp chất thực vật chống oxy hóa khác nhau.

Vì có rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng nên quả vải có thể ngăn ngừa được ung thư, điều hoà huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch. Một chén vải chứa khoảng 135 mg vitamin C. Đây là hàm lượng vitamin C tương đối cao. Một trong những chức năng “ăn tiền” của vitamin C là tăng cường khả năng miễn dịch và “phòng thủ” cho cơ thể. Giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật, nhất là các bệnh cảm, cúm...