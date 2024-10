Loại quả giòn ngọt được ví như 'thuốc bổ tự nhiên', giá chỉ 30.000 đồng/kg nhưng rất bổ xương khớp, tốt tim mạch

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), giá trị dinh dưỡng của hồng táo như sau: Trong 100g hồng táo (khoảng 3 quả) có 79 calo, 1g protein, 20g carbohydrate, 10g chất xơ, vitamin C (77% nhu cầu hằng ngày), kali (5%).

Hồng táo chứa carbohydrate dưới dạng đường tự nhiên, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Quả khô có hàm lượng đường và calo cao hơn nhiều so với loại tươi.

Hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, hồng táo là món ăn nhẹ lành mạnh. Ngoài ra, loại quả này chứa một số vitamin và khoáng chất, đặc biệt giàu vitamin C có đặc tính chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch.

Tác dụng của hồng táo với sức khỏe

Bổ sung năng lượng, tăng đề kháng

Hồng táo chứa lượng lớn carbohydrate, nguồn cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động hàng ngày. Bên cạnh đó, hồng táo còn giàu vitamin C, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ dừng lại ở đó, hồng táo còn chứa vitamin A, rất quan trọng cho thị lực, giúp duy trì đôi mắt sáng khỏe và làn da mịn màng. Ngoài ra, các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, canxi... cũng góp phần không nhỏ vào việc duy trì sự cân bằng điện giải, hỗ trợ chức năng của các cơ quan trong cơ thể, từ đó tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

An thần, ngủ ngon

Các flavonoid, saponin và polysaccharide trong hồng táo được chứng minh là có khả năng tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, lo âu, mang đến cảm giác thư thái, bình yên. Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, ngủ sâu giấc hơn và thức dậy với tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

Không chỉ vậy, hồng táo còn giúp điều hòa nhịp sinh học, cải thiện tình trạng mất ngủ kinh niên, giúp bạn có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn. Ngoài ra, hồng táo còn được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh, giúp bạn lấy lại cân bằng tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tốt cho tim mạch

Hồng táo không chỉ là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng mà còn là "người bạn" tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Lý do, ẩn chứa bên trong lớp vỏ đỏ au ấy là nguồn dồi dào các chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, polyphenol và vitamin C. Những "chiến binh" này có khả năng trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân chính gây tổn thương tế bào và dẫn đến các bệnh lý tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, hồng táo giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu. Cholesterol xấu là thủ phạm gây ra xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch máu, cản trở lưu thông máu, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Bằng cách giảm cholesterol xấu, hồng táo góp phần ngăn ngừa xơ vữa động mạch, duy trì độ đàn hồi của thành mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn.

Bổ máu, tăng cường tuần hoàn máu

Hồng táo là nguồn cung cấp sắt dồi dào, khoáng chất thiết yếu trong quá trình tạo máu. Sắt là thành phần quan trọng của hemoglobin, protein trong tế bào hồng cầu có nhiệm vụ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Khi cơ thể được cung cấp đủ sắt, quá trình sản xuất hemoglobin diễn ra thuận lợi, giúp tăng số lượng hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu.

Ngoài sắt, hồng táo còn chứa các dưỡng chất quan trọng khác cho quá trình tạo máu như đồng, vitamin B6, vitamin B12... Bên cạnh đó, hồng táo còn giúp tăng cường tuần hoàn máu. Các hợp chất trong hồng táo có tác dụng mở rộng mạch máu, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Điều này giúp cung cấp oxy và dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời loại bỏ các chất cặn bã.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn hồng táo có lợi cho sức khỏe

Ăn hồng táo tươi là một cách để bạn bổ sung các dưỡng chất quý giá cho cơ thể. Tuy nhiên, mùa táo tươi rất ngắn, do đó phần lớn thời gian trong năm bạn chỉ có thể dùng hồng táo khô. Dưới đây là một số cách sử dụng cụ thể:

Hồng táo ngâm nước nóng, dưỡng gan thải độc: Cắt nhỏ quả hồng táo khô thành từng miếng ngâm với nước nóng để uống thay nước hàng ngày, giúp dưỡng gan, thải bỏ độc tố trong cơ thể.

Hồng táo ngâm trà, bổ khí bảo vệ họng: Hồng táo đem đi sao đen rồi ngâm trà uống giúp chữa chứng lạnh bụng, đau dạ dày. Ngâm hồng táo với long nhãn, bạn sẽ có một tách trà bổ huyết bổ khí, rất phù hợp với những người phải giao tiếp, nói nhiều trong công việc hàng ngày.

Hồng táo hầm canh, trị ho nhuận phổi: Cuốn "Tất hiệu phương" đời Đường có ghi chép về món canh nấu hồng táo, ngân nhĩ và đường cát giúp trị ho nhuận phổi. cách làm như sau: Chuẩn bị 20gr ngân nhĩ, 20 quả hồng táo, 60gr đường cát (tùy vào khẩu vị mà thêm bớt). Ngâm ngân nhĩ trong nước, ngắt bỏ cuống, cắt thành miếng nhỏ, cho cùng hồng táo và đường cát vào nồi, đổ thêm 6 bát nước, đun sôi rồi vặn lửa nhỏ đun âm ỉ trong 30 phút là xong.

Ảnh minh họa: Internet

Hồng táo hầm cháo giúp an thần, ngủ ngon: Theo Trung y, nữ giới có các triệu chứng lo lắng, bất an có thể dùng một lượng bách hợp, liên tử kết hợp với hồng táo và gạo để nấu cháo ăn để an thần, ngủ ngon.