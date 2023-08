Loại lá vị cay nồng, nhiều phụ nữ thời xưa thích ăn nào ngờ lại chứa 7 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Hạn chế các cơn đau do đầy hơi

Lá trầu không là một trong những vị thuốc giúp kiểm soát chứng trào ngược dạ dày thực quản hiệu quả nằng cách giữ cho tá tràng luôn an toàn trước sự tấn công của các chất độc và những gốc tự do gây hại. Nhờ đó, lượng a-xít trong dạ dày cũng được giữ ở mức cân bằng, làm dịu cảm giác đầy hơi. Hơi gas sẽ thoát ra bên ngoài trong quá trình co thắt và giản nở của cơ vòng, ngăn ngừa hiệu quả tình trạng trào ngược a-xít lên thực quản, gây ra các cơn đau khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị một số bệnh lý về răng miệng