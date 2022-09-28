Tham khảo 5 bí quyết luộc rau ngon, giòn ngọt, vẫn giữ được độ xanh của rau từ đầu bếp

Dinh dưỡng 28/09/2022 07:03

Chị em muốn rau vẫn giữ được những chất dinh dưỡng cần thiết, màu sắc đẹp, giòn ngọt thì học ngay 5 bí kíp này.

Thêm muối vào nước luộc rau

Trước khi bắt đầu luộc rau, bạn có thể cho một chút muối theo tỉ lệ cân đối 1 muỗng cà phê với nửa lít nước, vào trong nồi trước để khi luộc, rau có màu xanh đẹp mắt và giữ nguyên dưỡng chất của nó. Làm như vậy, muối sẽ có công dụng giúp rau có hương vị đậm đà hơn và giữ lại được nhiều các vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Bạn cũng sẽ có ngay một đĩa rau luộc xanh giòn hấp dẫn, đẹp mắt. Tuy nhiên, bạn chỉ nên cho muối theo đúng tỉ lệ trên, không nên cho quá nhiều, sẽ gây ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên vốn có của rau.

Ngay sau khi vớt rau ra hãy lập tức cho vào nước đá

Rau sau khi vớt ra khỏi nồi nước luộc vẫn còn độ nóng bên trong, nên chúng vẫn sẽ tiếp tục quá trình tự chín đến khi rau nguội hoàn toàn mới thôi, điều này sẽ làm rau bị xuống màu và độ chín không như mong đợi của bạn.

Hãy chuẩn bị sẵn một thau nước đá và cho ngay rau vào ướp sau khi vớt ra để rau lập tức được hạ nhiệt độ, dừng ngay quá trình tự chín, cách này sẽ giúp rau giữ được màu xanh và cả độ giòn ngọt.

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Ảnh minh họa: Internet

Mở nắp khi luộc rau

Trong rau sẽ có chứa một số lượng lớn axit hữu cơ, trong đó sẽ có một số loại gây hại cho sức khỏe, tuy nhiên những chất này có thể bốc hơi khi luộc.

Ngoài ra, một số loại rau được phun thuốc trừ sâu hoặc thuốc tăng trưởng không an toàn thực phẩm. Chính vì thế, khi mở nắp nồi lúc luộc sẽ giúp loại bỏ chất độc hại cũng như các hoá chất có trong rau.

Không những thế, mở nắp khi luộc còn giúp giữ lại lượng magie tự nhiên và chất diệp lục làm cho rau luộc có được màu xanh bắt mắt và hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi mở nắp lúc luộc sẽ làm cho rau lâu chín và làm mất đi một số chất dinh dưỡng cũng như vitamin có trong rau.

Thêm dầu ăn vào nước luộc rau

Đối với một số loại rau củ như cà rốt, súp lơ, cải thảo, cải thìa,.. nếu muốn luộc rau xanh và giữ nguyên dưỡng chất, bạn có thể cho vào nồi nước luộc một chút dầu ăn. Cách làm rất đơn giản, bạn luộc rau như bình thường, đến khi thấy rau đã vừa chín tới thì cho thêm một vài giọt dầu ăn vào nồi. Bạn có thể cho vào nước luộc khoảng 1 thìa cà phê dầu ăn, từ đó có thể tận dụng phần nước luộc như canh cho bữa ăn.

Tham khảo 5 bí quyết luộc rau ngon, giòn ngọt, vẫn giữ được độ xanh của rau từ đầu bếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vặn lửa lớn để nấu nước sôi thật to

Thông thường mọi người nghĩ rằng chỉ cần sau khi nước sôi mới cho rau vào thì rau sẽ không bị chín rục. Tuy nhiên thực tế rau sau khi luộc để tầm 5 phút là sẽ bắt đầu xuống màu. Lý do chính là vì bạn đã không đợi nước sôi to rồi mới cho rau vào.

 

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