Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, mang hương vị thơm ngon thường được thưởng thức trực tiếp hay chế biến thành các món ăn vặt thơm ngon như bơ dầm sữa chua, sữa chua bơ,...và đặc biệt, loại trái cây này thường được các chị em và những người luyện tập thể thao đưa vào thực đơn vì công dụng vừa có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, vừa có thể giữ dáng chuẩn đẹp nhé.

Kem bơ - món kem thơm béo, mát lạnh rất được lòng các thực khách! Chẳng vậy mà ở một vài vùng miền ở nước ta như Đà Lạt, Đà Nẵng,... đều nổi tiếng với món kem làm say lòng thực khách như này. Nhưng chẳng cần phải đi đâu xa, bạn hoàn toàn có thể chế biến món kem ngon lành này với công thức đơn giản được chia sẻ ngay dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

Bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magie, kali, beta-carotene và axit béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Cụ thể, theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrate, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, đồng thời chỉ chứa 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường. Một chỉ số hàm lượng dinh dưỡng rất tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng trong bơ còn mang lại các công dụng tuyệt vời khác như: hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn có trong bơ - chất béo này không những không gây béo mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói.

Ngoài ra, việc tiêu thụ bơ còn mang đến các ích lợi khác cho cơ thể như: Bảo vệ da và mắt, kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa lão hóa da, tăng cường sức khỏe thai nhi, giảm triệu chứng viêm khớp, giảm trầm cảm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả,...

Quả xứng danh “nữ hoàng của các siêu thực phẩm” phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào làm món kem bơ béo thơm, mát lạnh, ăn là ghiền này thôi nào!

Cách làm món kem bơ thơm béo, ngọt mát và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món kem bơ thơm ngon!

Với cách làm kem bơ tại nhà, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu đơn giản sau:

- 2 – 3 quả bơ sáp (loại bơ ruột vàng, vỏ màu nâu)

- 150ml Whipping Cream (kem sữa tươi)

- 45g sữa đặc

- 50ml sữa tươi

- Một ít dừa nạo

- Máy xay sinh tố

- Khuôn kem

Các bước tiến hành làm kem bơ chuẩn ngon, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế bơ

Cắt từng quả bơ theo chiều dọc, bỏ hạt rồi dùng thìa nạo theo đường vỏ để lấy phần thịt của bơ.

Nạo theo đường vỏ để lấy thịt quả bơ!

Hoặc bạn cũng có thể lột vỏ, cắt bơ thành từng miếng nhỏ để riêng ra một bên.

Cắt bơ thành từng miếng nhỏ!

Bước 2: Đánh bông kem sữa tươi

Cho kem sữa tươi vào tô sạch!

Cho 150ml kem sữa tươi vào một cái tô sạch, dùng máy đánh trứng hoặc que đánh trứng đánh thật bông phần kem sữa tươi đó.

Kem sữa tươi không chảy xuống, bông xốp là đạt yêu cầu!

Nếu nhấc dụng cụ đánh trứng lên và quan sát thấy hỗn hợp kem sữa tươi không chảy xuống thì đạt yêu cầu.

Lư ý: Nên đánh kem ở chế độ thấp và từ từ để cách làm kem bơ dừa có được sản phẩm kem bông xốp chứ không đặc quánh, kém ngon.

Bước 3: Xay nhuyễn sữa và bơ

Cho sữa, sữa đặc và bơ vào máy xay sinh tố!

Đổ 50ml sữa tươi, 45g sữa đặc và phần bơ đã sơ chế vào máy xay sinh tố. Xay các thành phần này cho thật nhuyễn và mịn để kem ngon và hấp dẫn.

Bước 4: Tạo hỗn hợp bơ và kem sữa tươi

Tạo hỗn hợp kem bơ và sữa tươi!

Hòa trộn hỗn hợp bơ sữa vừa xay vào hỗn hợp kem sữa tươi lúc đầu. Trộn thật đều sao cho hai hỗn hợp này quyện hoàn toàn với nhau.

Bước 5: Hoàn thành món kem bơ hấp dẫn

Để hoàn tất món kem bơ đơn giản, ngon, cho hỗn hợp kem bơ vào khuôn kem que hoặc kem tròn tùy sở thích. Sau đó, cho vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản kem.

Kem bơ que nhìn là mê!

Bước 6: Trình bày

Khi kem bơ đông cứng thì bạn có thể múc vào ly hoặc cốc. Để thêm phần hấp dẫn, bạn có thể trang trí thêm bánh quế, nho đen hoặc dừa nạo lên trên để thêm phần hấp dẫn bạn nhé!

Trang trí món kem bơ thêm đẹp mắt, hấp dẫn!

Lưu ý: Nếu cứ cách 4h bạn lại lấy hộp kem ra trộn đều rồi cho vào ngăn đá và lặp lại khoảng 2-3 lần thì món kem bơ sẽ mịn hơn, mềm xốp hơn rất nhiều.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử một chút mới lạ với topping dừa sấy khô hay thêm nguyên liệu sữa chua như cách làm kem bơ sữa chua để có được những ly kem bơ mát lạnh, ngọt mát hấp dẫn nhé!

Thành phẩm

Kem bơ thơm béo, mịn ngọt mát lạnh, ăn là ghiền!

Những ly kem bơ với hương vị thơm ngon, beo béo mát lạnh, vô cùng thích hợp cho những trưa hè nắng nóng này! Với món kem vừa hấp dẫn, mịn ngon như này, đảm bảo các thực khách từ bé tới lớn đều thích mê hết nhé!

Mẹo chọn mua bơ chín tới, chất lượng

Để chọn được những quả bơ chất lượng, bạn hãy chọn lựa dựa theo các tiêu chí sau nhé:

- Cuống bơ: Bạn nên chọn lõi cuống bơ có màu hơi vàng, chứng tỏ bơ vừa chín tới. Ngược lại, nếu bạn thấy lõi cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín, còn nếu có bơ có lõi cuống chuyển sang màu đen, thì đây là những quả đã bị chín nhũn.

- Vỏ bơ: Khi bạn thấy vỏ bơ màu nâu tím, sần sùi thì bạn nên chọn vì đó là những quả bơ đã chín tới rồi nhé.

- Cảm giác khi cầm bơ: Nếu bạn cầm bơ lên thấy nặng, chắc tay, nắn bơ thấy mềm và lắc nghe kêu thì đó chính là bơ chín ngon.

- Ngược lại, không nên chọn những quả bơ bị chín quá, vì những quả này thường bị nhũn, mùi thơm không còn và khi ăn rất sượng đắng.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món kem bơ thơm béo, ngọt mát và siêu cuốn vị tại nhà! Với món kem ăn mãi cũng không chán và cách chế biến đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!