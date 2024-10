Quả lê

Lê là một trong những loại trái cây được nhiều người yêu thích. Chúng có vị ngon ngọt, giòn và giàu chất dinh dưỡng. Quả lê là một loại thực phẩm có thể giữ ẩm tốt cho phổi, giải phóng và làm giảm các triệu chứng ho. Nhiều người sẽ đun sôi đường phèn với lê để uống khi họ bị đau họng hoặc ho, đây cũng là bài thuốc rất hiệu quả.

Ngoài ra, lê cũng có tác dụng chống ung thư. Nó có thể giúp bài tiết hydrocarbon thơm đa vòng (chất gây ung thư phổi) từ cơ thể người, giảm nguy cơ ung thư và có ý nghĩa trong điều trị ung thư phổi.

Do đó, sau khi hút thuốc hoặc ăn thịt nướng, bạn có thể ăn một quả lê hoặc uống một ly nước ép lê sẽ giúp bài tiết các chất gây ung thư trong cơ thể, đó là một thói quen rất tốt để bảo vệ sức khỏe.

Kiwi

Kiwi có hàm lượng vitamin C dồi dào, thậm chí còn cao hơn cả các loại trái cây có múi như cam, quýt. Vitamin C là một chất chống oxy hóa lành mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây ra. Nó giúp giảm nguy cơ mắc K hệ tiêu hóa, K dạ dày.

Kiwi còn chứa chất glutathione. Chất này có khả năng ức chế sự đột biến gen tạo ra sự phát triển của các tế bào K, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại bệnh khác nhau.

Chuối

Chuối có lượng chất xơ dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn chứa các yếu tố hoại tử khối u (TNF) giúp kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, chống lại sự phát triển của các tế bào K.

Một nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy chuối chín có thể thúc đẩy sản xuất TNF giúp tiêu diệt các tế bào ác tính.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác được thực hiện trong 13 năm trên 61.000 phụ nữ ở Thụy Điển cho thấy ăn ít nhất 4 quả chuối/tuần có thể giúp giảm 50% mắc bệnh K thận.

Hạt óc chó

Hạt óc chó được hầu hết mọi người coi là có tác dụng bổ sung dinh dưỡng cho bộ não vì hình dạng giống như bộ não. Trên thực tế, quả óc chó có tác dụng cải thiện trí não và tăng cường trí nhớ, luôn được gọi là kho báu cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, hạt óc chó cũng giàu các nguyên tố vi lượng và vitamin B6. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hàm lượng vitamin B6 tỷ lệ nghịch với nguy cơ ung thư phổi. Do đó, bạn ăn càng nhiều vitamin B6 thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng thấp. Hạt óc chó cũng có thể giữ ẩm cho ruột và giảm ho.

Hãy nhớ bổ sung những loại quả này thường xuyên cho bản thân và gia đình để duy trì sức khỏe một cách tốt nhất và nói không với các tế bào K ác tính nhé!