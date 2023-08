Dù có ngon mát đến mấy nhưng 6 kiểu người này tuyệt đối không được ăn dưa hấu

Thận yếu làm giảm chức năng bài tiết nước, đó là lý do mà bệnh nhân mắc bệnh thận thường bị phù chân. Ăn quá nhiều dưa hấu sẽ gây tích nước, lúc này thận không kịp bài tiết nước ra khỏi cơ thể, dẫn đến lượng nước vượt quá khả năng dự trữ của cơ thể, từ đó dung tích máu tăng lên.

Tình trạng sưng phù ngày càng nghiêm trọng, kéo theo mệt mỏi và kiệt sức. Vì vậy, những người thận yếu hoặc mắc các bệnh về thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu để bảo vệ sức khỏe bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh tiểu đường

Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn ít dưa hấu. Trong dưa hấu có 5% các loại đường, do đó ăn dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu. Người bình thường do kịp thời phân dịch tuyến insulin nên đường trong máu, đường trong ống tiết niệu duy trì ở trạng thái bình thường. Còn người mắc bệnh tiểu đường do tuyến insulin hoạt động kém nên ăn dưa hấu sẽ làm tăng đường trong máu, nếu tình hình bệnh nặng có thể gây rối loạn trao đổi chất.

Vì thế, người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế lượng đường hấp thụ mỗi ngày. Nếu ăn quá nhiều dưa hấu trong một ngày thì nên giảm lượng đường trong các thực phẩm khác để tránh tình trạng bệnh trở thành nghiêm trọng.

Phụ nữ mang thai

Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong quá trình mang thai, tâm lý của phụ nữ không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, khiến tác dụng của đường trong máu giảm, nồng độ đường trong máu cao, gây ra bệnh tiểu đường thai kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

Những người bị cao huyết áp

Dưa hấu có tác dụng hạ huyết áp nhanh nên tốt cho người bị cao huyết áp. Tuy nhiên, nếu lạm dụng quá nhiều sẽ dẫn tới huyết áp bị hạ quá mức, gây nguy hiểm cho người bệnh.



Ảnh minh họa: Internet

Loét miệng

Theo quan niệm của Đông y, nguyên nhân gây bệnh viêm loét miệng là do âm suy nội nhiệt, suy hỏa thượng. Lúc này, nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm lượng nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh chóng, gây thiếu nước ở khoang miệng, làm cho miệng khô, nóng trong, khó điều trị bệnh tận gốc.