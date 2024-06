Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn đu đủ mỗi ngày?

Vitamin C: Đu đủ rất giàu vitamin C, một quả đu đủ cỡ trung bình cung cấp nhiều hơn lượng khuyến nghị hàng ngày. Vitamin C rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch, sức khỏe của da và chữa lành vết thương.

Vitamin A: Đu đủ có nhiều vitamin A, đặc biệt ở dạng beta-carotene. Vitamin A rất cần thiết cho sức khỏe thị lực, chức năng miễn dịch và sức khỏe của da.