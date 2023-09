Điểm danh các món chiên khiến Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà thích mê mẩn

Trong văn hóa ẩm thực đặc trưng riêng của người Việt thì các món chiên luôn là món không thể thiếu trong thực đơn ăn uống hằng ngày hoặc trên các bàn tiệc. Các món Chiên nếu được thực hiện theo quy trình chuẩn của người đứng bếp có kinh nghiệm với lượng dầu mỡ vừa phải và nhiệt độ sôi phù hợp sẽ giúp bớt lượng béo và tăng phần bổ dưỡng.

Theo các chuyên gia ẩm thực, người làm bếp nên sử dụng dầu thực vật khi Chiên sẽ tốt cho sức khỏe hơn do có chứa các chất có lợi cho sức khỏe đặc biệt là các a xít béo không no (omega - 3 và omega - 6), tốt hơn hẳn các axit béo no có trong mỡ động vật. Bên cạnh đó, cần canh chỉnh nhiệt độ sôi của dầu chiên với từng thực phẩm để hạn chế việc biến đổi dinh dưỡng của thực phẩm trong quá trình chiên sẽ giúp cho món Chiên vừa ngon vừa bổ dưỡng.