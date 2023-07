Dáng 'núng nính' mỡ, mụn nổi ê chề: 5 món luộc ‘thần tốc’ giúp giảm cân về dáng, da đẹp đón Tết 2023

Do vậy, bạn nên chọn thực phẩm không đóng gói (thực phẩm tự nhiên, toàn phần) để đảm bảo cho việc ăn kiêng.

Chúng ta thường ăn kiêng sai cách. Ảnh: Internet

Cắt bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm

Nhiều chế độ ăn kiêng phổ biến yêu cầu mọi người cắt bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm, như sữa, ngũ cốc hoặc thịt.

Việc sử dụng hạn chế những loại thực phẩm này có thể khiến mọi người cảm thấy buồn chán hoặc mất động lực, thậm chí gây cảm giác thèm ăn không lành mạnh.

Ngoài ra, việc loại bỏ các nhóm thực phẩm chính có thể dẫn đến thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như không đủ chất xơ, protein hoặc canxi.

Không ăn đủ chất béo

Theo một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đường là nguyên nhân gây béo phì lớn hơn chất béo trong chế độ ăn uống và một số chất béo lành mạnh có thể giúp bạn giảm cân.

Chất béo là một chất dinh dưỡng đa lượng quan trọng sẽ giúp bạn cảm thấy no, cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng cần thiết và thậm chí có thể làm giảm cholesterol xấu.

Một số chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, như chất béo có trong dầu ô liu, hạnh nhân, bơ đậu phộng và bơ.

Không ăn đủ carbohydrate (carbs)

Một số loại carbohydrate tinh chế như đường, mì ống trắng và bánh mì trắng có thể tăng lượng đường trong máu và dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên có một số loại carbohydrate phức hợp có thể giúp bạn giảm cân.

Jim White, ông chủ tại hệ thống “Jim White Fitness”, cho biết, khi mọi người cắt giảm lượng tinh bột xuống quá thấp, điều đó thực sự có thể phá hoại nỗ lực giảm cân của họ.

Ông nói, cắt giảm carbs ảnh hưởng đến năng lượng của bạn, cuối cùng bạn sẽ thèm ăn nhiều carbs hơn. Ngoài ra, bạn sẽ không có nhiều năng lượng để tập thể dục, vì vậy bạn có thể bỏ qua việc tập luyện của mình.

Ngoài ra, carbs phức hợp có chất xơ sẽ giúp bạn no lâu và cung cấp cho bạn năng lượng lâu dài.

Ăn quá nhiều protein

Protein là một chất dinh dưỡng đa lượng cần thiết để giảm cân. Nó giúp xây dựng cơ nạc, đốt cháy calo khi nghỉ ngơi và có thể giúp bạn giảm cân.

White nói, ăn quá nhiều protein, nó vẫn có calo và nó vẫn có thể góp phần tạo ra chất béo trong cơ thể. Nếu bạn là người tập thể dục thường xuyên, hãy đặt mục tiêu không quá 1.2 – 1.7 gam protein cho mỗi kg trọng lượng cơ thể.

5 món luộc bổ dưỡng giảm cân tuyệt vời

Theo Phụ Nữ Việt Nam, bí quyết vừa đơn giản vừa rẻ tiền nằm trong một số món luộc. Chỉ cần biết kết hợp trong bữa ăn những món đồ không qua chiên rán sau đây mang lại hiệu quả giảm cân đặc biệt, không lo gây hại sức khỏe.

Chuối luộc

Chuối không chỉ được biết đến với hương vị thơm ngon mà còn là thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội. Thành phần của chuối bao gồm nhiều dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, mangan, protein, vitamin B6, vitamin C…

Đặc biệt, chuối được coi là loại quả lý tưởng cho thực đơn giảm cân. Chuối ít calo, hầu như không có chất béo nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Chuối giúp no lâu, nhiều chất xơ. Ảnh: Internet

Ăn chuối bình thường đã tốt, sau khi luộc thì hiệu quả còn tăng thêm bội phần. Sau khi luộc, hàm lượng chất xơ, pectin trong chuối sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, hàm lượng vitamin, khoáng chất sẽ không biến mất mà thậm chí còn dễ hấp thụ hơn.

Chuối luộc vừa ngon, vừa no lâu. Có tác dụng ức chế sự tích tụ và ngừa sản sinh mỡ. Do đó, phụ nữ nếu kiên trì ăn chuối luộc như một món ăn vặt thì chắc chắn cơ thể không chỉ khỏe lên mà còn giảm cân rõ rệt.

Thời điểm vàng để ăn chuối luộc là trước bữa ăn trưa và tối 30 phút, hoặc là ăn sau khi tập luyện buổi sáng.

Trứng gà luộc

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ - Martha McKittrick trả lời trên tờ Eatthis: Trứng là một nguồn tuyệt vời của protein và các chất dinh dưỡng lành mạnh khác bao gồm choline, có tác dụng đốt cháy chất béo.

Ăn trứng gà luộc nhiều dinh dưỡng. Ảnh: Internet

Choline, cũng được tìm thấy trong thịt nạc, hải sản và rau cải xanh... Vào buổi sáng bạn có thể thưởng thức một quả trứng gà luộc để tận hưởng hết giá trị dinh dưỡng của chúng.

Khoai lang luộc

Khoai lang có nhiều chất xơ, giúp bạn no lâu và kích thích cơ thể tự đốt cháy chất béo. Ngoài ra, lượng đường tự nhiên trong khoai lang có thể thẩm thấu từ từ vào máu, tạo ra nguồn năng lượng cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy thay vì hàng ngày ăn từ 1 đến 2 chén cơm, bạn hãy thay bằng 1-2 củ khoai lang có thể giảm 20-25% lượng calo nạp vào cơ thể.

Rau chân vịt

Chuyên gia dinh dưỡng Torey Armul (người phát ngôn của Academy of Nutrition and Dietetics, Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng Mỹ) cho hay: "Rau bina có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn no lâu. Nó cũng là một nguồn giàu omega-3 và folate có nguồn gốc thực vật, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và loãng xương".

Nó cũng là một trong những siêu thực phẩm lành mạnh hơn cải xoăn có chức năng tăng cường collagen, làm đẹp da. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất để ăn loại rau này.

Ức gà luộc

Thịt ức gà có vai trò không nhỏ trong việc giảm cân vì nó giàu protein. Việc tăng lượng protein có thể giảm cảm giác thèm ăn, giảm một nửa ham muốn ăn vặt, từ đó cân nặng sẽ chủ động giảm. Cuối năm, chị em có thể thay thế bữa ăn của mình bằng một ít ức gà luộc + rau xanh.