Chuyên gia cảnh báo 4 thói quen ăn cơm của nhiều người Việt gây bất lợi cho dạ dày, nhất là cái đầu tiên

Dinh dưỡng 13/05/2023 05:24

Những thói quen ăn cơm không lành mạnh này của nhiều người Việt không chỉ gây hại cho dạ dày mà còn có thể bị ung thư.

Ăn cơm nguội

Một trong những sai lầm khi bạn ăn cơm là ăn cơm nguội. Thói quen của phần lớn các bà nội trợ có thói quen tận dụng cơm nguội, đặc biệt là để sử dụng cơm nguội để rang cơm. Tuy nhiên, cơm nguội để lâu dễ nhiễm khuẩn nên khi bạn ăn sẽ sinh bệnh.

Chính vì vậy, không nên ăn nhiều cơm nguội kể cả khi cơm nguội không có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang, hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, nôn, tiêu chảy…

Chuyên gia cảnh báo 4 thói quen ăn cơm của nhiều người Việt gây bất lợi cho dạ dày, nhất là cái đầu tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn cơm nhiều ăn rau ít

Gạo không gây hại gì lớn tới sức khỏe, có dinh dưỡng đơn giản nhưng không nên chỉ tập trung ăn cơm gạo mà quên mất những thực phẩm khác. Nếu bạn luôn ăn một lượng lớn cơm và ăn rất nhanh, bạn sẽ hấp thụ nhiều đường hơn, theo thời gian lượng carbohydrate tích tụ sẽ ngày càng tăng, dẫn tới nguy cơ béo phì.

Cơ thể con người dễ tiêu hóa gạo hơn so với các loại lương thực chính khác, do đó lượng đường trong máu tăng nhanh sau bữa ăn. Nếu không có các biện pháp như tập thể dục để chuyển hóa (tiêu hao) lượng đường trong máu này, cơ thể bạn sẽ luôn ở trạng thái lượng đường trong máu cao, theo thời gian sẽ tự nhiên tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đặc biệt với những người ăn nhiều cơm nhưng lại ăn ít thức ăn, đặc biệt là rau xanh sẽ càng không có lợi. Tốt nhất khi ăn cơm nên ăn kèm với rau. Nó không chỉ giàu chất xơ mà còn có thể trì hoãn tốc độ ăn, giúp bạn có cảm giác no và giảm cân, kiểm soát lượng đường.

Chuyên gia cảnh báo 4 thói quen ăn cơm của nhiều người Việt gây bất lợi cho dạ dày, nhất là cái đầu tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không nhai kỹ

Việc ăn cơm không nhai kỹ sẽ không giúp bạn nhận thức được cơn đói tự nhiên, cũng như các dấu hiệu báo no. Nó làm tăng nguy cơ ăn quá nhiều, dẫn đến béo phì. Ngoài ra, những người ăn nhanh sẽ ăn nhiều hơn. Khi ăn nhanh, cơ thể sẽ ngừng tiết hormone có nhiệm vụ thông báo lên não rằng dạ dày đã đầy.

Vừa ăn cơm vừa ăn canh 

Với người Việt Nam, một bữa cơm đầy đủ về mặt dinh dưỡng cần có đủ món mặn, món rau và món canh. Tuy nhiên, thói quen vừa ăn cơm vừa chan canh thật sự rất nguy hiểm. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) dù lúc ăn cơm, cơ thể cần có nước bọt để có thể hỗ trợ tiêu hóa. 

Thế nhưng, nếu chan canh vào cơm thì lượng nước trong thức ăn lại trở nên quá nhiều, đồ ăn sẽ bị đẩy xuống dạ dày quá nhanh mà không được nghiền kỹ. Khi đó, hệ tiêu hóa sẽ phải hoạt động nhiều hơn để xử lý, thói quen này sẽ gây hại cho dạ dày, vô tình làm hại cơ thể.

 

Để không ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tốt nhất mỗi người nên uống nước hoặc nước canh trước khi ăn 30 phút.

Chuyên gia cảnh báo 4 thói quen ăn cơm của nhiều người Việt gây bất lợi cho dạ dày, nhất là cái đầu tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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