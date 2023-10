Chế độ dinh dưỡng hỗ trợ tăng sức đề kháng phòng dịch

Theo nghiên cứu “Dinh dưỡng có thể giúp chống lại Đại dịch COVID-19 như thế nào?” được đăng trên thư viện y học quốc gia Hoa Kỳ, chế độ dinh dưỡng dưới đây được các chuyên gia khuyên dùng để tăng sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch:

Ăn trái cây hàng ngày (ổi, táo, chuối, dâu tây, dưa đỏ, bưởi, dứa, đu đủ, cam . . .), đặc biệt là các trái cây giàu Vitamin C.

Bổ sung thêm các chế phẩm chứa Vitamin C tự nhiên, thảo dược vừa giúp tăng sức đề kháng, thanh lọc cơ thể và tăng cường chức năng gan.

Bổ sung tăng khẩu phần rau xanh trong bữa ăn.

Ăn ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt.

Các loại thịt đỏ có thể được ăn một hoặc hai lần mỗi tuần, thịt gia cầm có thể ăn khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như cá, cá, trứng và sữa.

Lượng muối nạp vào cơ thể không quá 5g/ngày.

Uống khoảng 8-10 ly nước mỗi ngày bởi nước giúp vận chuyển các chất dinh dưỡng trong máu, loại bỏ chất thải và điều hòa nhiệt độ cơ thể.

Hạn chế rượu, bia, đồ uống chứa cồn cũng như sử dụng các chất kích thích, bởi sử dụng thường xuyên các chất này sẽ gây ức chế hệ thần kinh, stress và ảnh hưởng để sự vận hành bình thường của hệ miễn dịch

Duy trì một lối sống lành mạnh gồm tập thể dục tại nhà, thiền định và ăn ngủ đều đặn. Ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày giúp hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng: “bổ sung vitamin C là một trong những phương pháp hữu hiệu hàng đầu giúp tăng cường hệ miễn dịch”. Theo các chuyên gia, nên bổ sung lượng vitamin C cho cơ thể từ 65-90mg đều đặn mỗi ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Vitamin C được tìm thấy nhiều trong các loại rau, củ và hoa quả, tuy nhiên với người có chế độ ăn chưa bổ sung đủ các loại thực phẩm này có thể sử dụng thêm các loại vitamin C dạng viên uống hoặc viên sủi, bột sủi.

Nên chọn sản phẩm bổ sung vitamin C có nguồn gốc từ thiên nhiên, hàm lượng vitamin C tiêu chuẩn trong khoảng 65-90mg để sử dụng mỗi ngày bởi các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược hay tự nhiên sẽ giúp tránh được tác dụng phụ lên sức khỏe kể cả khi thường xuyên dùng trong một thời gian dài. Song song với đó, sủi thanh nhiệt thảo dược chứa hàm lượng vitamin C vừa đủ giúp nâng cao sức đề kháng mỗi ngày, cho cơ thể có thời gian thích ứng tránh tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng do sử dụng quá liều vitamin C cũng như giảm nguy cơ mắc chứng bệnh tiêu hóa hay sỏi thận do dùng vitamin C liều cao gây ra. Bên cạnh đó, sản phẩm sủi thanh nhiệt không chỉ giúp bổ sung Vitamin C mà còn giúp thành nhiệt, giải độc, giảm các tình trạng nhiệt miệng, nóng trong, tăng cường chức năng của gan giúp cơ thể thải độc, khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.